GfVip, spunta il nome del nuovo concorrente: è un’icona della musica italiana | L’indiscrezione

Nelle ultime ore è emerso il nome del personaggio che presto potrebbe mettere piede nella casa del GfVip. Andiamo a svelare la sua identità

Ci sono diverse novità che bollono in pentola per quel che riguarda il Grande Fratello Vip. La sesta edizione sta procedendo a passo spedito, con i concorrenti che si trovano in gioco da circa un paio di mesi.

Per il momento il conteggio degli eliminati dalla gara ammonta a sette, mentre attualmente ci sono cinque vip in nomination. A sfidarsi nel televoto che Alfonso Signorini ha lanciato durante la scorsa puntata troviamo Alex Belli, Carmen Russo, Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Davide Silvestri.

Una delle particolarità di questa edizione è la presenza delle tre sorelle Selassié, ossia Clarissa, Lucrezia e Jessica. L’originalità della cosa sta proprio nel fatto che partecipano al reality show come un unico concorrente. Durante le prime battute del programma, le principesse si sono rese protagoniste di un duro attacco ai danni di uno dei concorrenti dell’anno scorso, vale a dire Adua Del Vesco, la quale è stata tacciata da loro di falsità ed ipocrisia.

Ecco chi potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia

Il personaggio a cui facciamo riferimento in realtà ha compiuto una sorta di auto candidatura. Il suo nome corrisponde a quello di Iva Zanicchi, celebre cantante italiana conosciuta anche col soprannome di “Aquila di Ligonchio”.

In passato l’artista ha preso parte alle riprese di un altro reality show, ovvero “Music Farm”, mentre negli ultimi anni ha partecipato a programmi analoghi ma in qualità di opinionista. Questo ruolo è stato ricoperto da lei nel 2019 proprio in occasione del Grande Fratello, mentre l’anno scorso ha affiancato Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi nello studio televisivo dell’Isola dei Famosi.

Mentre ha chiarito fin da subito che non salperebbe mai in direzione Honduras, per quel che riguarda il format presentato da Alfonso Signorini ha lasciato più di uno spiraglio aperto: “All’Isola dei Famosi non parteciperei mai. Sono allergica alle punture degli insetti e devo stare attenta. Infatti sono finita in ospedale anche quest’anno. Entrare nella casa del Grande Fratello sarebbe diverso. […] Tra i due reality sceglierei senza dubbio di partecipare al Grande Fratello”.