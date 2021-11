Maria De Filippi perde le staffe: il durissimo sfogo della conduttrice

Questa volta Maria ha perso tutta la sua proverbiale pazienza, rendendosi autrice di una sfuriata durante le riprese della sua trasmissione

Appena pochi minuti fa si è concluso l’appuntamento in programma ogni domenica di “Amici”, talent show che in questo momento si trova ancora nella sua fase iniziale. I professori infatti, sono impegnati nella scelta degli allievi che saranno meritevoli di raggiungere l’ambitissimo serale.

Se da un lato il format dedicato ai giovani artisti è in corso di svolgimento, il medesimo discorso si può fare per l’altra trasmissione guidata dalla De Filippi, vale a dire “Uomini e Donne”. Anche qui infatti, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo, come ad esempio la scelta anticipata di Matteo Fioravanti, tronista che ha lasciato in fretta il suo posto per uscire dallo studio insieme alla ormai ex corteggiatrice Noemi.

Durante lo spazio dedicato al cosiddetto trono Over invece, è avvenuto lo sfogo della conduttrice di cui abbiamo fatto accenno in precedenza. La sua sfuriata è stata indirizzata ad uno dei cavalieri presenti nel parterre, reo di aver commesso secondo la padrona di casa un gravissimo errore.

Maria De Filippi infuriata

Come riportato da “Blasting News”, nella prossima settimana assisteremo allo sfogo della moglie di Maurizio Costanzo ai danni di un partecipante al noto dating show dei canali Mediaset. A finire nel mirino di Maria è stato Armando Incarnato, imprenditore e modello che partecipa alle riprese del programma da ormai diversi anni.

Il quarantenne napoletano infatti, si è inserito in una situazione in cui c’entrava poco e niente, prendendosi in tal modo tutta l’ira della De Filippi. Uno dei cavalieri, Marcello Messina, ha confidato alla presentatrice di voler abbandonare il format. Proprio in quel momento, Armando ha attaccato il collega accusandolo di essere un uomo falso ed ipocrita.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso però, è arrivata quando Incarnato ha mostrato uno scatto fotografico per confermare la sua tesi. Il fermoimmagine in questione però, si è dimostrato totalmente inattendibile, ragione per cui la padrona di casa ha rimproverato aspramente il cavaliere.

Dal suo canto Armando, una volta subito in silenzio lo sfogo di Maria, ha porto le sue scuse all’indirizzo di Messina, il quale con grande diplomazia ha accolto le parole del partenopeo mettendo così fine alla spiacevole situazione che si era venuta a creare all’interno dello studio televisivo.