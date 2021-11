Belen Rodriguez annienta Milly Carlucci: la delusione è immensa

La conduttrice argentina ha letteralmente asfaltato la sua nota collega, la quale adesso dovrà cercare di porre rimedio al più presto

Quella che vi proponiamo quest’oggi è una notizia che sicuramente avrà lasciato l’amaro in bocca alla bravissima Milly Carlucci, che anche quest’anno si trova alla guida di “Ballando con le Stelle”, format targato Rai dedicato ovviamente al mondo della danza.

Nelle prime puntate del talent show abbiamo assistito già a diverse sorprese, dall’uscita dal gioco di Mietta a causa del Covid a quella di Al Bano per via dell’infortunio della sua partner di ballo. Un’altra vicenda che sta facendo parlare molto è invece quella relativa al rapporto speciale che sta nascendo tra Andrea Iannone e la sua insegnante, anche se il motociclista per ora ha deciso di replicare in maniera ironica a tali indiscrezioni.

Qualche settimana dopo rispetto all’inizio di “Ballando con le Stelle” è cominciato anche “Tu Si Que Vales”, programma ‘rivale’ che va in onda sulle frequenze dei canali Mediaset e che viene condotto fin dalla sua prima edizione da Belen Rodriguez, la quale è affiancata da Martin Castrogiovanni e da Alessio Sakara, oltre ovviamente ai famosi membri della giuria.

Milly Carlucci non ce l’ha fatta

Il confronto tra i talent show condotti rispettivamente da Belen e da Milly è stato schiacciante a favore della sud americana, la quale nell’ultima puntata ha sfiorato il 28% di ascolti, pari ad oltre quattro milioni e mezzo di telespettatori incollati davanti al piccolo schermo.

La trasmissione della Carlucci invece, giunta alla quarta serata, ha portato a casa “soltanto” il 20.5%, che corrisponde ad una media di tre milioni e mezzo di italiani che hanno assistito allo show di Rai 1. Le prime puntate di “Ballando con le Stelle” invece, avevano riscosso un seguito sensibilmente maggiore, con la punta raggiunta durante la seconda puntata in cui lo share si è attestato sul 22.3%.

Adesso per Milly si prospetta una dura sfida, vale a dire quella di cercare di limare quanto più possibile il gap che c’è tra il suo programma e quello di Canale 5 presentato dalla Rodriguez, che per ora sta dimostrando di essere rimasto ai livelli delle passate edizioni, anche per merito di una giuria eccezionale, composta da personaggi del calibro di Maria De Filippi, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli.