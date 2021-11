Uomini e Donne, il volto del programma annuncia l’abbandono: la decisione inaspettata

Uno dei personaggi della trasmissione di Maria De Filippi ha annunciato il suo addio, scelta che ha destato un enorme scalpore generale

Proseguono senza sosta le riprese del dating show più famoso del palinsesto italiano, con la De Filippi che fa da moderatrice all’interno di un ambiente sempre estremamente caldo. Nello studio televisivo in cui avvengono le registrazioni le polemiche sono all’ordine del giorno, con i vari protagonisti del parterre che cercano di far valere le proprie ragioni.

Nell’ultima puntata del programma abbiamo assistito ad una lite accesissima tra Costabile e Gemma Galgani. Quest’ultima infatti, sembra non credere più di tanto alle parole del cavaliere, accusandolo di tenere in diretta un comportamento diverso rispetto a quando le telecamere sono spente.

Come facilmente immaginabile, la Cipollari non ha perso un istante per scagliarsi contro la dama, asserendo che Gemma non fa altro che trovare scuse su scuse per scartare l’ennesimo uomo che ha tentato di costruire una relazione, la quale attualmente sembra ormai essersi incrinata in maniera irreversibile.

La dama annuncia di abbandonare il programma

Messo da parte il discorso relativo alla Galgani, un altro personaggio che di recente è finita al centro dell’attenzione è stata Ida Platano. Quest’ultima si è resa protagonista di una discussione dai toni molto pesanti con Diego Tavani, tanto che la regia ha deciso di tagliare alcuni passaggi dell’aspro confronto.

Nel suddetto frangente Tina è intervenuta a favore della dama, andando ad attaccare il cavaliere che in precedenza aveva rivelato di aver scritto recentemente ad Ida ma senza ricevere nessun tipo di risposta. Oltre all’opinionista c’è stato anche Armando Incarnato che si è schierato al fianco della Platano, affermando che Tavani avrebbe sicuramente potuto dimostrare qualcosa in più nei confronti della donna.

Al termine della pesante querelle che si è venuta a creare, Ida ha annunciato quello che nessuno si sarebbe mai aspettato in quel momento. Lei, infatti, non solo ha deciso di chiudere i rapporti con il cavaliere, ma addirittura ha scelto di abbandonare il programma in via definitiva. La sua spiegazione è stata quella di non essere riuscita a trovare un uomo che facesse al caso suo e che tale situazione le porta soltanto sofferenza, lasciando così di stucco tutto lo studio.