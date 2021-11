Albano Carrisi, cosa faceva prima di diventare famoso: non l’avreste mai detto

Con la sua voce ha conquistato il cuore di milioni di italiani, ma cosa faceva prima di diventare un artista? Andiamo a scoprirlo

Albano si è da sempre distinto per il suo sconfinato talento in ambito musicale. Tuttavia, i suoi innumerevoli fans nutrono la massima stima nei suoi confronti anche per il carattere spontaneo e verace che lo porta a mettersi in gioco in ogni occasione disponibile.

Nel 2005 ad esempio lo ricordiamo come naufrago dell’Isola dei Famosi, dove anche in quel caso ha dimostrato di sapersela cavare in una situazione a cui di certo non era abituato. La sua avventura si è conclusa con il ritiro, a causa di alcune pesanti dichiarazioni della sua ancora attuale compagna Loredana Lecciso.

Quest’anno invece, Carrisi si è cimentato nell’ennesima prova della sua vita, impegnandosi come ballerino in quel di “Ballando con le Stelle”. Prima dell’inizio del talent show si è dichiarato entusiasta di questa opportunità, anche se purtroppo si è conclusa in netto anticipo rispetto a quanto il pubblico avrebbe sperato, a causa dell’infortunio della sua insegnante di danza.

Il passato di Albano Carrisi

Nel corso della sua carriera ha ottenuto molti traguardi e riconoscimenti importanti. Con otto dischi di platino e ben ventisei d’oro, Albano si attesta senza alcun dubbio nell’élite della musica nostrana.

Uno dei successi maggiori l’ha riscosso con la sua vittoria in occasione della trentaquattresima edizione del Festival di Sanremo. Correva l’anno 1984, quando si è esibito sul palco dell’Ariston in coppia con la sua ex moglie Romina Power, trionfando con il brano intitolato “Ci sarà”.

Nato a Cellino San Marco, Al Bano da giovanissimo ha svolto anche un’altra professione prima di diventare un artista di primo livello. Molti non sanno infatti, che il cantante ha lavorato in un ristorante di Milano, città in cui si è trasferito prima di raggiungere la maggiore età.

È proprio nel locale in cui lavorava all’epoca che ha avuto modo di conoscere il produttore discografico italiano Pino Massara, il quale può vantarsi di aver scoperto uno dei talenti più grandi della storia della canzone italiana. Nel giro di poco tempo è uscito il suo primo album che lo ha lanciato a tutti gli effetti nell’industria musicale, seguito poi da una lunghissima serie di assoluti capolavori.