Amici, Lorella Cuccarini alza la voce: il faccia a faccia con la collega

Clima di tensione all’interno della scuola di “Amici”, dove Lorella Cuccarini ha sbottato all’indirizzo di un’altra professoressa

Il celebre talent show guidato da Maria De Filippi è iniziato ormai da quasi due mesi. Nella data del 19 settembre sono stati presentati gli allievi al pubblico, il cui numero attualmente ammonta a sedici.

Dal lunedì al venerdì va in onda il segmento quotidiano che parte intorno alle ore 16:00, mentre la puntata vera e propria è stata fissata per l’ultimo giorno della settimana, anche se inizialmente era prevista per il sabato. Questo cambiamento di programma ha permesso tuttavia al format di aumentare uno share che già era alquanto elevato, come lo è sempre stato negli anni passati.

Per il momento i giovani aspiranti artisti sono impegnati nella fase iniziale, durante la quale vivono tutti nella stessa abitazione così come tutti portano una divisa di colore azzurro, non essendo stati ancora divisi in squadre, cosa che avverrà soltanto a ridosso dell’attesissima fase del serale.

Lorella Cuccarini non ci sta: ecco le sue parole

Uno degli allievi che maggiormente sta facendo parlare di sé in queste prime battute del talent show trasmesso sulle frequenze di Canale 5 è senza dubbio LDA, nome d’arte del figlio di Gigi D’Alessio.

Il ragazzo è stato infatti in grado di spaccare l’armonia tra i professori, i quali sono arrivati allo scontro frontale proprio per una discussione sul suo conto. La più severa nei suoi riguardi è stata Anna Pettinelli, che a quanto pare non gradisce molto lo stile del cantante: “Impreciso, di maniera nell’impostazione, neomelodico con spruzzatina di moderno, banalotto nei testi e con scarsa personalità nel comporre e cantare”.

In difesa di Luca si è schierato fin da subito Rudy Zerbi, il quale di recente ha ricevuto il supporto da parte di una sua collega, vale a dire Lorella Cuccarini. Quest’ultima infatti, ha replicato alle dure parole che la Pettinelli ha pronunciato all’indirizzo del figlio di Gigi D’Alessio, esprimendo un pensiero del tutto differente rispetto a quello dell’altra insegnante.

“LDA ha qualcosa in più… Accanimento contro LDA che forse va al di là… Ci deve essere anche una coerenza… Devi anche fare delle sfide che abbiano un senso. […] Il problema di LDA è che è il figlio di Gigi D’Alessio?”, questa è la frecciatina che Lorella ha sganciato nei confronti di Anna che, nonostante l’apprezzamento del pubblico per il giovane allievo, continua a bacchettarlo ripetutamente.