GfVip, colpo di scena per Miriana Trevisan: l’addio è vicino

Miriana Trevisan è a forte rischio di eliminazione a seguito di quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip

Tra i protagonisti assoluti di questa edizione del GfVip c’è sicuramente Miriana Trevisan, la quale è riuscita a finire sotto la luce dei riflettori per più di un motivo. Uno di questi è quello in riferimento al rapporto che ha instaurato con Nicola Pisu, il figlio della patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani.

I due sono stati molto vicini per un periodo, al punto che il concorrente si è preso una bella cotta nei confronti della gieffina. Quest’ultima però, dopo un primo momento in cui sembrava ricambiare, ha tirato il freno a mano facendo un netto passo indietro.

Il desiderio di costruire una storia da parte di Nicola è quindi tramontato sul nascere, come ribadito proprio nell’ultima puntata andata in onda fino ad oggi. Nel corso della stessa, c’è da segnalare il chiarimento tra Alex Belli ed Aldo Montano, i quali hanno finalmente sotterrato l’ascia di guerra dopo la pesantissima discussione avuta la scorsa settimana.

Miriana Trevisan in procinto di abbandonare?

Dire che Nicola non abbia reagito bene alla chiusura della Trevisan sarebbe un eufemismo, dato che il ragazzo si è lasciato andare ad un duro sfogo, al punto che è dovuto intervenire Signorini per rimproverarlo di determinate esternazioni.

Come se non bastasse però, il figlio della Mirigliani ha addirittura nominato Miriana, gesto grazie al quale è stato possibile comprendere ulteriormente la sua immensa delusione. Visto che non è stato l’unico a fare il nome della showgirl, quest’ultima è finita dritta in nomination, ragione per cui adesso la sua permanenza nella casa è più traballante che mai.

Tuttavia, nel corso della puntata c’è stato anche un evento positivo per l’ex di Pago, ovvero quando ha letto la lettera che le ha spedito suo figlio. All’interno della missiva la concorrente ha trovato tante belle parole spese nei suoi riguardi: “Cara mamma, come stai? Io sto molto bene anche se mi manchi tanto. […] Intanto io ti volevo dire che tu esci o non vinci non mi importa, voglio solo che tu stia bene”. Al termine della lettura Miriana non è riuscita a nascondere tutta la sua emozione, esprimendo a gran voce tutto l’amore che prova per suo figlio.