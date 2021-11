L’incredibile dieta di Antonella Elia: mangia il triplo e dimagrisce a vista d’occhio

Antonella Elia ha svelato a tutti i suoi seguaci la particolare dieta che sta seguendo, ricca di sostanza ma che le permette di dimagrire

Tutti la conosciamo come un personaggio eccentrico e, talvolta, fuori dalle righe, in virtù di un carattere estremamente particolare che da sempre la contraddistingue. Anche per questo motivo Antonella è un personaggio molto ricercato in ambito televisivo, essendo in grado di innescare delle dinamiche che appassionano il pubblico dei programmi a cui partecipa.

Famosa fin dai primi anni novanta, periodo in cui ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo, la Elia con il passare del tempo si è fatta ampiamente conoscere dagli italiani, tanti dei quali provano una profonda stima nei suoi riguardi.

Una delle caratteristiche che la rendono così apprezzata sta nel fatto che la showgirl esprime il suo parere in ogni circostanza senza utilizzare troppi giri di parole, anche correndo il rischio di venir fraintesa o addirittura criticata. La trasparenza infatti, è una dote che le viene riconosciuta da chiunque, a dispetto di una personalità non così semplice da gestire.

La particolare dieta di Antonella Elia

Spesso invitata all’interno dei salotti televisivi più conosciuti del palinsesto nostrano, una delle sue esperienze più recenti degne di nota è coincisa con la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, format in cui ha preso parte anche nella stagione successiva ma nei panni dell’opinionista.

Anche all’interno della casa più spiata d’Italia è stata capace di distinguersi particolarmente, al punto da arrivare fino alla fine del gioco. Nonostante non abbia raggiunto la vittoria finale, Antonella ha comunque incrementato ulteriormente la sua fama.

Una dimostrazione dell’affetto del pubblico è data anche dal seguito riscosso sui social network. La sua pagina di Instagram ad esempio, conta la presenza di quasi trecentocinquantamila followers, che proprio in queste ore sono rimasti sbalorditi dalla dieta dell’ex gieffina.

In una delle sue ultime Instagram Stories infatti, mentre si trovava a cena insieme al suo compagno Pietro Delle Piane, la showgirl si è rivolta ai seguaci affermando: “Avete ragione a dire ma che dieta fai? Io mangio il triplo di quello che mangia lui e dimagrisco”. In effetti, nonostante non si faccia mancare nulla a tavola, la cinquantottenne può vantare un fisico mozzafiato, come testimoniato dalle numerose fotografie caricate sui suoi canali social. Parte del merito però, va dato sicuramente alle sedute di allenamento che pratica con costanza e dedizione, le quali la aiutano a rimanere sempre in ottima forma fisica.