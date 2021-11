Manuel Bortuzzo, la dichiarazione sconvolgente della madre: “…ti ha sparato”

La mamma di Manuel Bortuzzo, uno dei concorrenti in gara al Grande Fratello Vip, ha rilasciato alcune dichiarazioni clamorose

La tragica storia di Manuel è conosciuta ormai da chiunque segua le vicende legate alla cronaca. Il destino è stato infatti alquanto beffardo nei confronti del giovane nuotatore, il cui talento è stato vanificato a causa di un terribile incidente che lo ha costretto alla sedia a rotelle.

Nei primi giorni del febbraio del 2019, Bortuzzo è stato colpito da uno sparo che ha centrato in pieno la sua schiena, facendolo restare paralizzato per via di una grave lesione al midollo. Il ragazzo si trovava nella nostra capitale insieme alla fidanzata, quando è rimasto vittima di una situazione in cui lui non c’entrava assolutamente nulla.

Immediatamente venne ricoverato d’urgenza al San Camillo di Roma, dove i dottori si sono accorti da subito della gravità delle sue condizioni. Mentre il sogno di diventare un grande nuotatore è stato spezzato in quella drammatica notte, adesso Manuel spera quantomeno di poter tornare a camminare con le sue gambe. All’interno della casa più spiata d’Italia è riuscito a muovere qualche passo con l’ausilio del deambulatore, tra la commozione generale del pubblico nonché degli altri “vipponi”.

Le parole della mamma di Manuel

Come ben sappiamo quindi, al momento Bortuzzo si trova impegnato come concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. È proprio durante le riprese del reality show che ha conosciuto quella che è a tutti gli effetti la sua nuova fiamma, vale a dire Lucrezia, una delle tre sorelle Selassiè che stanno partecipando al gioco come se fossero un unico personaggio.

Di recente però, Lulù (così viene soprannominata) ha pronunciato una frase che non ha fatto piacere alla madre di Manuel. “Mother of f*ck”, queste le parole incriminate che, come affermato dalla donna, sarebbero le stesse che la promessa del nuoto ha udito prima dello sparo.

“Quelle parole che ha detto Lulù le ha dette anche chi ti ha sparato. Le parole in italiano o in inglese possono ferire anche chi ti sta accanto. Riconosci chi è sempre gentile con te e chi merita di starti vicino, che si tratti di amore o amicizia”, ha esclamato la signora Rossella, dopo aver ricordato che il figlio ha bisogno che gli vengano lasciati i suoi spazi, cosa che secondo lei la Selassiè non starebbe affatto facendo.