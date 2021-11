Serena Bortone, spunta la nuova fiamma: Avvistata a cena con il musicista

Da sempre molto riservata sulla sua vita privata, di recente la stimata conduttrice è stata avvistata a cena con un uomo. Ecco chi è

Nonostante la sua carriera nel mondo dello spettacolo sia iniziata ormai da parecchio tempo, negli ultimi anni Serena è riuscita a ritagliarsi uno spazio davvero importante all’interno dei canali Rai, dove al giorno d’oggi viene ritenuta uno dei volti di punta dell’emittente televisiva di Stato.

La Bortone si è resa autrice di alcuni format estremamente seguiti dal pubblico, dimostrando il fatto che non può essere definita una semplice presentatrice. A partire dalla fine degli anni novanta ha cominciato a lavorare come giornalista specializzata in politica, collaborando in programmi come “Agorà”, “Mi manda Raitre” e “TeleCamere”.

Nel 2020 è iniziata invece la sua avventura come conduttrice della trasmissione intitolata “Oggi è un altro giorno”, in onda tutti i giorni escluso il weekend nella fascia pomeridiana che va dalle ore 14:00 alle ore 16:00 circa. La struttura del format è quella classica del talk show, con ospiti che vengono invitati ad ogni appuntamento per parlare con la padrona di casa dei temi più caldi del momento.

Leggi qui -> Mara Venier ha un problema di salute: “Il resto della giornata a letto bloccata”| La confessione

Leggi qui -> Barbara D’Urso, era il 2018, la corsa al pronto soccorso: retroscena mai rivelato

Serena Bortone ha ritrovato l’amore? Ecco la verità

La clamorosa indiscrezione di cui vi stiamo parlando quest’oggi è stata lanciata direttamente dal sito di “Dagospia”. Serena infatti, è stata vista al ristorante in compagnia di Lorenzo Viotti, direttore d’orchestra nato in Svizzera.

Il musicista, poche ore prima, era stato ospite del programma diretto dalla giornalista. Giovane e di bell’aspetto, durante la sua conversazione con la padrona di casa ha conquistato rapidamente sia il pubblico che la stessa Bortone, la quale ha dimostrato di nutrire una certa simpatia nei confronti dell’uomo.

Viotti, come rivelato da lui stesso, proviene da una famiglia in cui diversi suoi parenti sono anch’essi musicisti: “Era la nostra passione, siamo molto fortunati perché i miei genitori mi hanno aperto all’amore per la musica ma anche a quello per la libertà. Sono nato con questa necessità di essere sul palcoscenico e di essere il ponte tra l’orchestra e il pubblico”.

Il sito di Roberto D’Agostino ha riportato la notizia di questa cena che si è tenuta lo scorso sabato sera, giocando anche sul fatto legato all’avvenenza di Lorenzo che “oltre a saper maneggiare la bacchetta, su Instagram mostra un fisico statuario“.