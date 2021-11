Vi ricordate Marco Predolin, conduttore de “Il gioco delle coppie”? Ecco cosa fa oggi

Molti di voi si ricorderanno di Marco Predolin alla guida de “Il gioco delle coppie”, ma che fa al giorno d’oggi? Andiamo a scoprirlo insieme

Nato artisticamente come conduttore radiofonico, nel giro di poco tempo è approdato in tv, dove ben presto ha iniziato a mettere in luce le sue capacità. Nel 1983 è arrivato il primo successo di Marco con il programma “M’ama non m’ama”, quiz televisivo trasmesso all’epoca sulle frequenze di Rete 4.

Grazie a questa esperienza lo showman si è fatto apprezzare dal grande pubblico, motivo per cui Mediaset ha deciso di continuare a puntare su di lui. Nel 1985 è salito al timone del celebre game show “Il gioco delle coppie”, attraverso il quale Predolin ha raggiunto l’apice della sua carriera.

Verso la metà degli anni novanta invece, il presentatore ha abbandonato la scena televisiva, facendovi ritorno soltanto nel 2004 con la sua partecipazione alle riprese del reality targato Rai “La Talpa”.

Ecco Marco Predolin ai giorni nostri

A distanza di tredici anni dalla sua presenza all’interno del cast de “La Talpa”, Marco ha preso parte ad un altro reality show, ossia il “Grande Fratello Vip”. La sua avventura nella casa più spiata d’Italia è stata disastrosa, a causa di una pesante eliminazione avvenuta dopo tre settimane di permanenza.

Predolin infatti, è stato squalificato dal gioco per aver bestemmiato, fatto ritenuto gravissimo dato che i concorrenti sanno bene di essere ripresi tutto il giorno dalle telecamere. Durante il corso della stessa edizione, anche un altro gieffino è stato espulso per il medesimo motivo, ovvero Gianluca Impastato.

Qualche tempo dopo, il conduttore è tornato a parlare della sua partecipazione al GfVip, affermando di averlo fatto soltanto per soldi, dato che la tv di oggi non gli piace affatto: “L’ho fatto per i soldi. Poi però sono finito in questo tritacarne che è la tv di oggi: mi hanno dato dell’omofobo, del bestemmiatore. Non è una tv che fa per me. Ti chiamano per fare l’opinionista e devi dire quello che vogliono loro”.

Attualmente Marco svolge tutta un’altra vita. Ha aperto un ristorante in Sardegna, per la precisione a Porto Rotondo, dedicando così il tempo ad una delle sue più grandi passioni. Da sempre infatti è un amante della cucina, tanto che al giorno d’oggi si definisce più un ristoratore che un conduttore.