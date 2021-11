Francesco Facchinetti, la decisione ormai è presa: Scoppia la bomba

Francesco Facchinetti ha annunciato di aver preso una decisione definitiva. Andiamo a scoprire insieme cosa ha detto il cantante

Il nome dell’ex di Alessia Marcuzzi, negli ultimi tempi è stato messo al centro dell’attenzione mediatica in virtù dell’episodio bruttissimo di cui è stato vittima recentemente. Come ormai sanno tutti infatti, Facchinetti ha subito un’aggressione durante una serata in cui si trovava in compagnia della moglie.

Francesco non è stato assalito da un uomo qualunque, bensì dall’esperto di arti marziali miste Conor McGregor. Quest’ultimo è detentore di un primato assoluto nel suo sport, essendo stato il primo combattente della storia ad essere in possesso di due titoli mondiali nello stesso momento.

Il trentatreenne nato nella capitale dell’Irlanda ha dato un pugno in pieno volto al figlio di Roby Facchinetti, provocandogli dei seri danni come rivelato da quest’ultimo: “Ho mal di testa tutto il giorno, devo portare questo collarino 8 ore al giorno per 16 giorni. Ho un trauma cranico, ho una distorsione alla rachide cervicale che non so neanche cosa voglia dire”.

Francesco Facchinetti adesso fa sul serio

La prima persona che si è preoccupata seriamente per le condizioni dell’artista è stata naturalmente sua moglie, che come accennato in precedenza ha assistito alla scena da vicino. La coppia ha celebrato il matrimonio nel 2014, stesso anno in cui è venuto al mondo il loro primogenito Leone.

Insieme a Wilma Helena Faissol, Francesco ha avuto anche un’altra figlia, alla quale è stato dato il nome di Liv. Oltre ai due eredi avuti dalla fashion blogger sud americana, Facchinetti è padre di Mia, nata nel 2011 dalla relazione sentimentale con la famosa showgirl italiana Alessia Marcuzzi.

Passando alla sfera professionale invece, da poco più di un mese il quarantunenne milanese è alla guida di un programma radiofonico intitolato “Kaos”. Il format va in onda dal lunedì al venerdì sulle frequenze di Radio 105, dove è affiancato alla conduzione da Sabrina Scampini.

“Sono felicissimo di andare in onda sulla prima grande radio libera italiana. Per uno che fa radio come me da quando aveva 14 anni approdare a 105 è un punto di arrivo”, ha dichiarato Francesco. Quest’ultimo, nella giornata di ieri ha pubblicato un post in cui ha citato proprio la sua compagna di avventura: “Voglio denunciare questo fatto! Scampini Sabrina arriva in ritardo…”.

Ovviamente il tutto è da interpretare in chiave ironica, a dimostrazione del fatto che sta crescendo un certo affiatamento tra i due presentatori del programma, che gli ascoltatori hanno la possibilità di seguire nei giorni sopra indicati dalle ore 18.00 alle ore 20.00.