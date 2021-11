Anna Tatangelo esausta del suo fidanzato: la cantante dice basta

L’artista italiana si è dimostrata stanca della situazione in cui si trova, motivo per cui ha deciso di dire basta. Ecco cosa è successo

L’ultima annata per la Tatangelo è stata letteralmente strepitosa per una serie di motivi sia professionali che non. Innanzitutto va segnalata la pubblicazione del suo ultimo album, intitolato “Anna Zero”, il quale si va ad unire ai sette incisi fin qui durante il corso della sua carriera.

Come nella passata stagione inoltre, Anna ha ricevuto la conferma anche come giudice di “All Together Now”, talent show presentato da Michelle Hunziker in cui la cantante si è distinta al punto da meritarsi nuovamente il suo posto.

Come se tutto questo non bastasse, alla trentaquattrenne è stato affidata la conduzione di un programma tutto suo. Il titolo del format corrisponde a “Scene da un matrimonio”. L’appuntamento con la trasmissione della bravissima cantante è fissato per ogni sabato, nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Anna Tatangelo mette un freno

Le prime puntate della trasmissione che un tempo veniva guidata da Davide Mengacci, non hanno fatto registrare uno share pazzesco, tuttavia con il duro lavoro siamo certi che Anna sarà in grado di raggiungere i risultati che l’emittente si augura di ottenere.

Al fianco della sua carriera artistica e televisiva, il 2021 per Anna è stato importante anche in termini sentimentali. Come ben sappiamo, l’artista è reduce da una lunghissima storia d’amore con Gigi D’Alessio, con il quale tra l’altro ha messo al mondo il suo unico figlio. Quest’ultimo si chiama Andrea ed ha compiuto undici anni lo scorso mese di marzo.

Dopo una lunga serie di tira e molla, Anna e Gigi si sono lasciati in via definitiva da ormai oltre un anno. Durante questo periodo, entrambi sono riusciti a ritrovare un partner. D’Alessio sta vivendo la sua favola d’amore con la giovane Denise Esposito, la quale è anche in dolce attesa, mentre la Tatangelo si sta godendo le attenzioni del suo amato Livio Cori.

Facendo riferimento a questi ultimi due, appena qualche ora fa la cantante ha pubblicato una serie di Instagram Stories. Lei ed il suo fidanzato erano impegnati nella visione del settimo capitolo della saga di Star Wars. Una volta terminato il film, il rapper ha manifestato la sua volontà di proseguire con il capitolo successivo, ma a quel punto Anna è sbottata. Visibilmente stanca infatti, ha esclamato a gran voce “Basta”, dimostrando così di voler interrompere, almeno per quella sera, la visione della nota pellicola di fantascienza.