Bufera sul GfVip, la denuncia è gravissima: scoppia la bomba

Una tempesta è pronta ad abbattersi direttamente sulla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Andiamo a scoprire cosa è successo

Mentre solitamente siamo stati abituati ad assistere a clamorosi polveroni sollevati all’interno della casa di Cinecittà, in questo caso il terremoto che si è scatenato intorno al reality show di Canale 5 proviene dall’esterno.

Proprio per questo motivo, i concorrenti che si trovano in gioco sono completamente ignari della gravissima accusa che è stata lanciata all’indirizzo del programma che viene trasmesso sulle reti Mediaset fin dalla sua prima edizione. La polemica che si è generata è di dimensioni gigantesche, pertanto la stessa emittente dovrà correre ai ripari al più presto.

Il conduttore della trasmissione, Alfonso Signorini, per il momento non ha commentato in merito alla denuncia pervenuta nelle ultime ore. Probabilmente starà discutendo un piano di difesa insieme agli autori del programma ed ai vertici della Rete, dato che la situazione rischia di diventare insostenibile nel giro di poco tempo.

Terremoto sul Grande Fratello Vip

A scagliarsi duramente contro questa edizione del GfVip è stato il Codacons, vale a dire l’organizzazione che si batte per la tutela dei diritti dei consumatori. Carlo Rienzi infatti, il presidente dell’associazione, recentissimamente ha concesso un’intervista sul settimanale “Nuovo Tv”, durante la quale non ha usato mezzi termini per denunciare il reality show.

“Quello che vedete non è mai spontaneo ma studiato a tavolino. Il GfVip è pieno delle solite schifezze e scenette trash. L’edizione di quest’anno è decadente”, ha tuonato il fondatore del Codacons, che ha poi sottolineato le varie vicissitudini poco trasparenti e, secondo lui, pilotate dagli stessi autori del seguitissimo format televisivo targato Mediaset.

Un esempio sono i mancati provvedimenti disciplinari ai danni di alcuni concorrenti che si sono macchiati di frasi inappropriate e fuori contesto, abbinate ad un linguaggio ritenuto spesso ai limiti dell’accettabile. A finire sotto il bersaglio delle accuse c’è anche il televoto, le cui modalità hanno destato dubbi anche nelle passate edizioni del reality.

Per concludere, la denuncia si è estesa anche al fatto che le due opinioniste possano in qualche modo spostare gli equilibri della gara, avendo la possibilità di rendere immune il personaggio da loro preferito, cosa considerata ingiusta anche da una buona fetta del pubblico della trasmissione.