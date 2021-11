Stefano De Martino allontanato da “Amici”: non lo rivedremo più | L’indiscrezione

Stefano De Martino sembra sempre più lontano da “Amici”, talent show in cui lo scorso anno ha ricoperto il ruolo del giudice

Anche se il mondo della danza lo ha da sempre appassionato profondamente, la svolta della sua carriera (soprattutto in termini di notorietà) è arrivata grazie alla sua presenza all’interno del cast della nona edizione di “Amici di Maria De Filippi”, al termine della quale ha vinto la gara dedicata ai ballerini.

Un’ulteriore iniezione di fama è stata sicuramente la sua relazione sentimentale con Belen Rodriguez, bellissima showgirl argentina dalla quale ha avuto il suo finora unico figlio Santiago. Come tutti gli appassionati di cronache rosa sanno bene, i due si sono lasciati da ormai quasi due anni, tuttavia se c’è una cosa che ancora li unisce è l’amore che entrambi provano nei confronti del loro bambino.

Nel corso degli anni la carriera di Stefano si è ramificata in diversi ambiti. Senza mai abbandonare la danza, De Martino ha partecipato alle riprese di diverse trasmissioni televisive. Alcune di queste le ha guidate in prima persona, come ad esempio “Made in Sud” e “Stasera tutto è possibile”, entrambe in onda sulle frequenze dei canali Rai, diventando così a tutti gli effetti anche un conduttore.

Stefano De Martino abbandona “Amici”?

L’indiscrezione che sta circolando già da qualche giorno sembra trovare sempre più consistenza con il passare del tempo. A quanto pare infatti, la presentatrice del celebre talent show targato Mediaset sarebbe intenzionata a sostituire tutto il pacchetto della giuria che l’anno scorso era formata da Emanuele Filiberto, Stash e, appunto, Stefano De Martino.

Ovviamente ancora manca un po’ prima che i telespettatori possano assistere alla fase serale del programma, ma i primi nomi di coloro che potrebbero prendere il posto dei tre personaggi uscenti sono già stati fatti e corrispondono a quelli di Garrison Rochelle, Greta Scarano e Fabrizio Moro.

Se le voci venissero confermate in via ufficiale si potrebbe parlare di una sorta di rivoluzione da parte della moglie di Maurizio Costanzo, la quale nonostante il successo della scorsa edizione potrebbe scegliere di portare una ventata di aria fresca alla sua trasmissione, magari proprio con l’ingresso nel cast di nuovi personaggi.