Belen Rodriguez dimentica Antonino: “Ti amo con tutta la mia anima”

Belen Rodriguez sembra aver messo da parte Antonino, rivolgendo delle dolci parole all’indirizzo di un altro uomo. Ecco chi è

Le vicende legate alla vita sentimentale della showgirl argentina finiscono sempre sotto la luce dei riflettori. Come ben sappiamo infatti, fin dal suo arrivo in Italia è stata in grado di suscitare molta curiosità nei suoi confronti, anche grazie ai vari flirt di cui si è resa protagonista con alcuni personaggi estremamente famosi qui nel nostro Paese.

Dopo qualche liaison tra cui spiccano quelle con Marco Borriello e Fabrizio Corona, la Rodriguez è diventata mamma per la prima volta per merito della sua relazione sentimentale con Stefano De Martino, con il quale tra l’altro si è unita nel sacro vincolo del matrimonio nel settembre del 2013.

Al termine di una travagliata storia d’amore, chiusa in via definitiva soltanto nel 2020, Belen ha incontrato Antonino Spinalbese, ex hair-stylist con cui ha dato vita alla sua secondogenita Luna Marì. Adesso però, a pochi mesi di distanza dalla nascita della creatura, la coppia sta attraversando un periodo di forte crisi, tanto che sono in molti a credere che i due siano prossimi alla separazione ufficiale.

Belen Rodriguez si “consola” con un altro uomo

La rottura tra Belen ed Antonino ha colto tutti quanti di sorpresa, dato che ormai sembravano orientati verso una duratura storia d’amore. Alcuni avevano ipotizzato che presto potessero addirittura prendere la decisione di celebrare le nozze, evento che ad oggi appare più improbabile che mai.

A dar forza a questa tesi c’è il fatto che sia la modella che il compagno non hanno proferito parola a riguardo, lasciando in tal modo che i rumors prendessero inevitabilmente il sopravvento. Per un momento avevano dato l’idea di essersi riappacificati, viste le reciproche pubblicazioni social, ma in men che non si dica la crisi è riemersa più forte di prima.

Rimanendo in tema social, soltanto poche ore fa la conduttrice di “Tu Si Que Vales” ha caricato una serie di Instagram Stories, tra cui ne spicca una in particolare nella quale ha inserito la seguente frase: “Ti amo con tutta la mia anima amore”. Il messaggio non è rivolto a Spinalbese, bensì a suo fratello Jeremias, che in un momento come questo è vicinissimo alla sorella che proprio insieme ai suoi affetti più cari sembra aver già ritrovato il sorriso.