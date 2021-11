Francesco Oppini a contatto con i medici: ecco le sue condizioni

L’unico figlio di Alba Parietti è stato a contatto con i medici recentemente. Andiamo a scoprire insieme le cause di questa visita

Come abbiamo modo di vedere dalla sua pagina Instagram, una delle passioni più grandi di Francesco è proprio quella legata al calcio. Egli infatti, è un super tifoso della Juventus, seguendo tutte le partite della sua squadra del cuore.

Con il passare del tempo però, tale amore nei confronti dello sport più seguito dagli italiani si sta trasformando in un lavoro, dato che spesso fornisce il suo contributo in alcune trasmissioni a sfondo calcistico tra cui spicca su tutte “Tiki Taka”. Soltanto un paio di settimane fa invece, il figlio di Franco Oppini ha pubblicato sui social una fotografia in cui appare in tv sulle frequenze di 7 Gold, dove viene chiamato in causa per fare la telecronaca dei match del club bianconero di Torino.

Fino ad un paio di anni orsono il suo non era un volto molto conosciuto a livello televisivo. Una forte spinta alla sua visibilità gliel’ha concessa Alfonso Signorini, invitandolo a partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, occasione da lui sfruttata per farsi conoscere più a fondo dai telespettatori nostrani.

Problemi di salute per Francesco Oppini? Ecco la verità

Poco più di un giorno fa, il figlio della splendida Alba Parietti ha caricato alcune storie direttamente sulla sua pagina di Instagram, sulla quale viene seguito da quasi quattrocentomila followers.

A differenza delle solite pubblicazioni però, questa volta Francesco è stato immortalato sul lettino del medico per sottoporsi ad una visita. I suoi tanti fans tuttavia possono dormire sonni sereni, dato che non si è trattato di nulla di grave. L’ex gieffino infatti, si è recato dal dentista per sottoporsi ad un controllo di routine, decidendo di condividere quei momenti insieme ai suoi molteplici seguaci.

Proprio nelle ultime ore invece, il trentanovenne nato nel capoluogo del Piemonte ha caricato un post in cui ha dato il suo triste saluto ad un’icona del giornalismo sportivo. Nella data odierna si è spento per sempre Giampiero Galeazzi, un volto storico della tv italiana che con i suoi racconti ha scritto pagine e pagine dello sport azzurro, come ad esempio l’indimenticabile telecronaca dell’oro olimpico nella specialità della canoa dei celebri fratelli Abbagnale.