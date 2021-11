Qui era una bambina dai capelli ricci, oggi è un volto simbolo di Amici: ecco chi è

Immortalata in questa foto c’è una bimba solare e sorridente. Con quello stesso sorriso ha conquistato letteralmente il pubblico di Amici

Il talent show di Maria De Filippi continua a sfornare talenti di anno in anno. Molti ballerini e cantanti italiani che al giorno d’oggi sono conosciuti ed amati dai propri fans infatti, hanno riscosso un grande successo proprio per merito della loro partecipazione alla scuola di “Amici”.

La stagione in corso di svolgimento è cominciata in anticipo rispetto alle edizioni passate, con i vari giovani allievi che già hanno dato modo ai telespettatori di farsi conoscere un po’. Questo tipo di discorso non può essere invece fatto per i professori, dato che i loro volti sono ben noti agli occhi del pubblico della trasmissione, fatta eccezione per la new entry Raimondo Todaro.

Ecco il nome della bambina in foto

Per capire immediatamente di chi stiamo parlando basta dire che la bimba dai capelli ricci è la vincitrice della scorsa edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Il suo nome corrisponde dunque proprio a quello di Giulia Stabile, la ballerina che ha stregato i giudici del talent a suon di passi di danza e splendidi sorrisi.

Oltre al suo innegabile talento artistico infatti, la ragazza si è distinta anche per il suo carattere dolce e solare, con il quale ha colorato le sue fantastiche esibizioni sulla pista da ballo della scuola di Amici.

La sua straordinaria vittoria inoltre, le ha permesso di aggiudicarsi un posto fisso nel corpo di ballo del programma in occasione dell’edizione che è già partita da quasi due mesi. Al tempo stesso Giulia è impegnata anche in un altro programma, ovvero “Tu Si Que Vales”, dove il ruolo che le è stato affidato è quello dell’inviata.

Il percorso di Giulia Stabile e la sua vita privata

La fenomenale danzatrice è nata a Roma nel giugno del 2002. Fin dai primi anni di vita, la Stabile ha sempre mostrato una certa predilezione per il mondo della danza. Prima di approdare alla corte di Maria De Filippi, nel 2015 Giulia ha partecipato alle riprese di “Ti lascio una canzone”, format targato Rai che è stato presentato da Antonella Clerici.

Il vero slancio alla sua carriera è arrivato però proprio grazie al talent di “Amici”, dove tra l’altro ha conosciuto quello che è ancora oggi il suo fidanzato, vale a dire il giovane cantante veneto Sangiovanni, con il quale è legata da una relazione amorosa da ormai quasi un anno.