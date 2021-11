Le sorelle Selassiè se la vedono brutta: nessuno se lo sarebbe aspettato

Le tre concorrenti del Grande Fratello Vip hanno ricevuto una pessima notizia, la quale adesso complica la loro permanenza nella casa

Dopo la calma apparente dei passati giorni, all’interno della casa più spiata d’Italia è tornata presto l’aria di guerra. L’ultima puntata andata in onda finora del reality show targato Mediaset è servita a riaccendere diverse discussioni che sembravano ormai spente e che invece attendevano soltanto un nuovo scossone per essere riportate a galla.

Una delle tante è proprio quella relativa ad una delle tre sorelle, vale a dire Lulù, la più chiacchierata tra loro in questi primi due mesi di permanenza. Come tutti ben sanno, tra lei e Manuel Bortuzzo si è creato in fretta un certo feeling. Tuttavia, il ragazzo si è reso conto che forse lui e la gieffina stavano correndo un po’ troppo, motivo per cui ha deciso di dare una brusca frenata alla relazione.

Mentre in un primo momento la Selassiè era apparsa comprensibile nei confronti di Manuel, cercando di lasciare i suoi spazi come richiesto anche dalla mamma del giovane, nelle ultime ore è tornata all’arrembaggio, fino a provocare un’accesa reazione da parte del concorrente.

Guai in vista per le sorelle Selassiè

La serata di ieri è stata spumeggiante come al solito, con i “vipponi” rimasti in gara che hanno accolto la notizia del prolungamento di questa edizione fino al marzo del 2022, superando in tal modo ogni tipo di record relativo alla durata delle riprese.

Gli ascolti sono davvero elevati, sia per quel che riguarda le puntate del lunedì e del venerdì ma anche in merito alla diretta h24 che viene trasmessa sulle frequenze di Mediaset Extra, passata ad una percentuale media del 1.2% rispetto allo 0.9% della scorsa stagione.

Tra i vari colpi di scena accaduti nell’ultimo capitolo della saga del GfVip spicca su tutti l’eliminazione a sorpresa di Nicola Pisu, il quale finora era sempre stato salvato dai telespettatori che invece in questo frangente hanno preferito tenere in gioco altri concorrenti.

Una volta terminato il televoto è giunta subito l’ora delle nomination. Oltre a Sophie Codegoni ed a Soleil Sorge, a rischiare fortemente di abbandonare la casa ci sono proprio le tre sorelle Selassiè. Fino ad ora erano sempre riuscite a schivare il pericolo, ma a causa dei voti ricevuti da alcuni inquilini il loro percorso potrebbe terminare molto presto, forse già nella prossima puntata in programma per venerdì sera.