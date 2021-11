Mara Venier devastata dal lutto: “Se ne va un pezzo importante della mia vita”

La presentatrice veneziana ha espresso tutto il suo estremo dolore a seguito della scomparsa di un grande personaggio della tv

Nella giornata di ieri la Venier ha dato il saluto ad una persona con cui ha lavorato fianco a fianco per diversi anni. La scomparsa di questo personaggio ha lasciato un vuoto incolmabile all’interno del cuore della conduttrice, che con grande commozione ha ricordato i bei momenti trascorsi insieme.

Domani è in programma l’ennesimo appuntamento di “Domenica In”, rotocalco targato Rai che accompagna i telespettatori per tutto l’arco della stagione televisiva. Si parlerà sicuramente di Covid con il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e con il professor Francesco Le Foche.

Tra gli ospiti troviamo poi Valeria Fabrizi ed Arisa, attuale concorrente del talent show di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle”, mentre durante le riprese ci sarà anche spazio per momenti di ilarità e leggerezza, come ad esempio grazie al nuovo gioco telefonico insieme all’ex gieffino Pierpaolo Pretelli.

L’immenso dolore di Mara Venier

In precedenza abbiamo parlato della dipartita di un grande volto della tv. Naturalmente facciamo riferimento a Giampiero Galeazzi, scomparso ventiquattro ore fa all’età di settantacinque anni. La sua ultima apparizione televisiva fu proprio insieme a Mara nel corso di una puntata di “Domenica In” datata 2019.

La showgirl è stata tra le prime a rendere omaggio al celebre giornalista sportivo, dedicandogli delle parole profonde e commoventi: “Con Giampiero Galeazzi se ne va un pezzo importante della mia vita”, ha esordito la showgirl prima di proseguire con il suo messaggio carico di sentimento.

“Una grande amicizia, un legame d’amore, complicità, ironia e gioco. Devo a lui parte del successo di quelle “Domeniche in”. Mille ricordi mi legano a lui”, le parole con cui Mara ha ricordato “Bisteccone”. La prima parte della puntata di domani sarà incentrata proprio sulla memoria di Galeazzi, come rivelato dalla presentatrice durante un’intervista concessa al “Corriere della Sera”.

Durante il suo discorso, la Venier ha confessato che non era a conoscenza delle gravi situazioni di salute in cui versava il suo grande amico, anche perché era un po’ di tempo che ormai non si sentivano. Tuttavia, con il suo pensiero finale ha dato modo a tutti di comprendere la straordinarietà del loro splendido rapporto: “Io sapevo che lui c’era per me, lui sapeva che io c’ero per lui. Mi mancherà immensamente”.