Qui era una bambina dai capelli lunghi, oggi è la showgirl più amata della tv: ecco di chi si tratta

La bambina dai capelli lunghi e dai grandi occhioni è diventata col tempo uno dei volti più popolari della televisione italiana. Ecco chi è

Nata in Spagna, per la precisione nella città catalana di Barcellona, la showgirl si è fatta conoscere dal pubblico italiano nel periodo a cavallo tra la fine degli anni novanta e l’inizio dei duemila. Prima di intraprendere il percorso televisivo però, l’iberica ha lavorato come modella, trasferendosi nel nostro Paese proprio per inseguire questo sogno.

Da queste poche informazioni non è di certo semplice capire a chi stiamo facendo riferimento, tuttavia nemmeno il fermoimmagine che abbiamo proposto serve a dare una grande mano, sia per la qualità dello stesso ma soprattutto per il netto cambiamento che ha subito la showgirl in questione con il passare degli anni.

Di chi stiamo parlando?

Il nome della bambina che vediamo immortalata al centro dello scatto corrisponde a quello di Vanessa Incontrada, la quale recentemente ha lasciato il suo posto dietro al bancone di “Striscia la Notizia”. Lei insieme al noto attore partenopeo Alessandro Siani infatti, hanno inaugurato la nuova stagione del tg satirico di Canale 5.

Adesso invece, i due hanno ceduto il loro posto ad altri due volti conosciuti dal pubblico nostrano, vale a dire quelli di Sergio Friscia e Roberto Lipari. Stando ad alcune indiscrezioni circolate proprio in queste ultime ore, tra non molto tempo dovrebbero far ritorno i storici presentatori del format di Antonio Ricci, ovvero Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Una volta terminato questo impegno, la bella Vanessa è immediatamente pronta a tornare in tv grazie ad un altro programma. A brevissimo infatti sarà nuovamente alla guida di “Zelig”, affiancando Claudio Bisio dopo la bellezza di undici anni dall’ultima volta.

Vanessa Incontrada, dalla carriera alla vita privata

Oltre ai tanti programmi di successo a cui ha partecipato, nel corso della sua carriera la Incontrada si è cimentata anche come attrice, sia cinematografica che televisiva. La prima pellicola sul grande schermo in cui ha recitato è stato “Il cuore altrove” di Pupi Avati. Proprio quest’anno invece, l’attrice ha preso parte alle riprese di un film tv intitolato “Ostaggi” e diretto da Eleonora Ivone.

Aprendo una parentesi sulla sua sfera personale invece, la quarantaduenne spagnola sta insieme all’imprenditore italiano Rossano Laurini. I due sono anche genitori di un figlio di nome Isal, il quale è arrivato alla luce nel 2008.