Riconoscete questa bimba imbronciata? Oggi è una star della musica nostrana

La bambina dallo sguardo leggermente corrucciato è diventata una delle cantanti più affermate dell’intera penisola italiana

Nel fermoimmagine in questione possiamo vedere una bambina dai capelli folti ed arruffati intenta a farsi un bagnetto all’interno di una piccola bacinella. Quel giorno tanto lontano in cui è stata scattata questa foto nessuno si sarebbe immaginato dove sarebbe sconfinato il suo immenso talento artistico, il quale con il passare del tempo è stato espresso alla grande fino ad emergere nel palcoscenico delle stelle più brillanti della musica italiana.

Oggi infatti, il suo volto è riconosciuto da tutti, essendosi distinta fin dai primi esordi in cui si è affacciata verso il mondo dello spettacolo. La sua carriera è iniziata nel 2008 e già dall’anno successivo ha stregato il pubblico con la sua voce particolare abbinata alle melodie dei suoi bellissimi brani.

Ecco il nome della fenomenale cantante italiana

In questa fotografia è immortalata niente di meno che Arisa da piccola, la quale come stavamo dicendo poc’anzi nel 2009 ha spopolato nell’industria musicale italiana vincendo la sezione dedicata ai giovani in occasione della cinquantanovesima edizione del Festival di Sanremo.

All’epoca si è accaparrata il successo grazie al brano intitolato “Sincerità”, mentre nel 2014 con il singolo dal titolo “Controvento” è riuscita a ripetere l’impresa ma questa volta nella categoria dei “big”. Man mano si è resa protagonista di un’ascesa impressionante, migliorando ulteriormente la sua tecnica di canto e dimostrando inoltre di essere in grado di spaziare anche in diversi generi.

La sua evoluzione artistica è avvenuta infatti sotto gli occhi di tutti, così come i suoi frequenti cambi di stile che da sempre l’hanno fortemente caratterizzata. Mentre agli inizi della sua attività professionale si è fatta conoscere attraverso un carattere ai limiti della timidezza, adesso invece Arisa è una donna e, soprattutto, una cantante consapevole delle sue grandi doti, mettendo pertanto in luce una maggiore sicurezza dei propri mezzi.

Il presente di Arisa

Attualmente Rosalba Pippa, conosciuta col nome d’arte di Arisa, è una dei concorrenti della sedicesima edizione di “Ballando con le Stelle”, talent show al quale partecipa in coppia con il ballerino professionista italiano Vito Coppola.

Dopo le prime puntate in cui non è particolarmente brillata in pista, nei recenti appuntamenti l’artista è riuscita a riscuotere i complimenti da parte della giuria, che ha apprezzato l’impegno della cantante nonostante alcuni piccoli problemi fisici che l’hanno parzialmente ostacolata.