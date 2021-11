Ritorno di fiamma per Tina Cipollari: le inaspettate parole dell’opinionista di Uomini e Donne

Stando a recenti indiscrezioni, per la storica opinionista di Uomini e Donne potrebbe esserci stato un riavvicinamento con il suo ex

Come tutti i numerosi fans del programma sanno bene, la Cipollari è solita parlare delle storie d’amore altrui in virtù del ruolo che ricopre all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. Con il passare del tempo ha consolidato un grande legame lavorativo sia con la padrona di casa che con il suo collega Gianni Sperti, con il quale forma una delle coppie televisive più famose in assoluto.

Verso la fine della passata stagione Tina è stata assente dallo studio in cui avvengono le riprese per alcune settimane, facendo preoccupare molto il pubblico da casa. Si era vociferato addirittura che avesse potuto abbandonare il format in maniera definitiva, pericolo che però è stato sventato con il suo ritorno.

La simpatica opinionista ha un carattere effervescente e provocatorio, non tirandosi mai indietro di fronte allo scoccare di una polemica. Il suo bersaglio preferito è senz’altro Gemma Galgani, la quale immancabilmente finisce al centro del mirino delle feroci critiche della Cipollari.

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Leggi qui -> Maria De Filippi rivela il retroscena su Maurizio Costanzo: “Mi è preso un colpo” | Guerra tra i due?

Ritorno di fiamma per Tina Cipollari? Ecco la verità

È proprio grazie a Uomini e Donne che la cinquantaseienne ha conosciuto l’uomo che è diventato padre dei suoi tre figli. Naturalmente stiamo parlando di Kikò, parrucchiere il cui vero nome corrisponde a quello di Cristian Maria Nalli. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2002, giungendo alle nozze nel 2005.

Dopo diversi anni di matrimonio, per la precisione tredici, la coppia ha deciso di prendere due strade separate, scelta resa ufficiale nel marzo del 2018. Non molto tempo dopo, Tina si è fidanzata con un imprenditore italiano che si chiama Vincenzo Ferrara.

Di recente si è tornati a parlare di un presunto ritorno di fiamma tra la Cipollari ed il suo ex marito. A spargere questa voce è stato il settimanale Nuovo Tv, il quale ha però ricevuto la secca smentita da parte dell’opinionista.

“Leggo con grande stupore queste notizie che nelle ultime ore stanno spopolando sul web e su qualche giornalino. È tutto spudoratamente falso. Lo ripeto. Kikò Nalli è il padre dei nostri tre meravigliosi figli. Non lo incontro segretamente, ma condividiamo tutti i giorni del tempo per le esigenze e i bisogni dei nostri figli“, queste le parole di Tina pubblicate direttamente sui suoi profili social per cercare di spengere tali rumors una volta per tutte.