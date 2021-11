Terremoto GfVip, la gravissima accusa di stalking: ecco la situazione

La situazione che si sta venendo a creare all’interno della casa di Cinecittà è sempre più pesante. Ecco cosa sta succedendo in queste ore

Ogni giorno che passa i concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip stanno tirando fuori sempre di più le loro vere personalità, gettando al vento le “maschere” con cui hanno cercato di coprire quanto più possibile i propri difetti.

Come spesso accade, i primi periodi di convivenza sono alquanto sereni con i vari “vipponi” che cercano di mantenere la calma di fronte alle situazioni problematiche. Con lo scorrere del tempo invece, man mano quell’attenzione nell’evitare gli errori va via via scemando, con i gieffini che talvolta cadono in tremendi scivoloni.

Un esempio può essere la pesantissima lite che è andata in scena tra Alex Belli ed Aldo Montano, causata dalle frasi controverse pronunciate da Gianmaria Antinolfi all’indirizzo dell’attore di “CentoVetrine”. Quest’ultimo e lo sciabolatore olimpico hanno rischiato addirittura di venire alle mani, pericolo sventato grazie all’intervento degli altri coinquilini. I due per fortuna hanno ritrovato la pace nei giorni successivi, sancendo la fine delle offensive attraverso una stretta di mano.

Leggi qui -> Sonia Bruganelli, rivelazione sulla malattia della figlia: “Ci sono state delle complicazioni…”

Leggi qui -> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

Volano parole pesanti nella casa del GfVip

La durissima accusa di cui abbiamo fatto accenno è pervenuta ai danni di Lucrezia Selassiè, una delle tre sorelle in gioco che ha attirato particolarmente le attenzioni sul suo conto per merito della sua relazione con Manuel Bortuzzo.

L’atteggiamento della gieffina è stato aspramente criticato sia dal pubblico che da diversi altri concorrenti, tuttavia ad andarci più pesante di tutti è stato proprio il padrone di casa: “Una piega ingiustificabile, oggi Manuel è entrato in crisi fisica e psicologica importante, ti ha supplicato di lasciarlo stare. Ascolta bene. Sembra che tu non voglia ascoltare o capire”, ha spiegato Signorini a Lulù, prima di diventare ancora più duro con le parole.

“Se lui ti dice di lasciarlo in pace, devi lasciarlo in pace. Facciamo finta che lui non si stia su una sedia a rotelle, fosse stata una ragazza inseguita da un uomo avremmo tutti parlato di stalkeraggio, di persecuzione”, ha tuonato il direttore del settimanale “Chi” all’indirizzo di una mortificata Lucrezia che, stando a ciò che ha replicato, avrebbe capito il suo errore tanto che subito dopo ha porto le sue scuse nei confronti del ragazzo.