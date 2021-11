Vi ricordate l’Uomo Gatto di Sarabanda? Ecco che fine ha fatto

Chi si ricorda dell’Uomo Gatto, storico personaggio del programma a sfondo musicale condotto da Enrico Papi? Ecco com’è diventato

“Sarabanda” è stato un programma televisivo che per diversi anni ha conquistato una buona fetta di pubblico grazie alla simpatia del conduttore ed alla particolarità del format stesso. Il nome dello storico conduttore corrisponde proprio a quello di Enrico Papi, il quale ha accumulato una enorme visibilità anche per merito di questa trasmissione che ormai non va più in onda da molto tempo.

In origine è stato proposto dalle reti Mediaset come una sorta di varietà, tuttavia ben presto ha assunto tutte le caratteristiche di un game show musicale in cui i concorrenti hanno messo alla prova le loro conoscenze in tema di canzoni.

Come ogni gioco televisivo che si rispetti, anche “Sarabanda” era composto da più fasi, arrivando poi verso la fine della puntata all’attesissima sfida finale in cui si decreta il campione. Nel corso del tempo ci sono stati diversi personaggi che si sono distinti in maniera particolare sia per le loro incredibili abilità, ma anche per la simpatia che sono stati in grado di riscuotere nei confronti dei milioni di telespettatori che hanno seguito con attenzione ogni appuntamento.

Ecco che fine ha fatto l’Uomo Gatto

Uno degli assoluti protagonisti della storica trasmissione diretta da Enrico Papi è stato proprio l’Uomo Gatto, nome d’arte di Gabriele Sbattella. Quest’ultimo si è laureato campione nella bellezza di settantanove puntate, consacrandosi assolutamente tra i mostri sacri del programma.

Tra lui ed Enrico si è venuto a creare un bel rapporto, nonostante le naturali differenze comportate dai rispettivi ruoli, ossia quello del conduttore e quello del concorrente. L’Uomo Gatto ha reso nota da sempre la sua passione per il calcio, in particolar modo per la squadra tedesca del Bayern Monaco di cui lui ne è tifoso sfegatato.

Dopo la sua lunga e vincente esperienza all’interno del format trasmesso dai canali Mediaset, Gabriele ha continuato a partecipare ad alcune trasmissioni. Ricordiamo ad esempio la sua presenza a “Ciao Darwin”, nella puntata in cui si sono sfidati il mondo della tv contro quello del web. Ancor più recentemente invece, l’esperto di musica ha preso parte ad un episodio di “Caduta Libera”, game show di Canale 5 guidato da Gerry Scotti. Oltre alle sue comparse sul piccolo schermo, Sbattella ha lavorato in radio sia come cronista che come disk jockey.