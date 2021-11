Vi ricordate Raz Degan? Dopo la vittoria all’Isola dei Famosi, ecco com’è diventato

L’affascinante attore e modello si è laureato campione in occasione della dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Eccolo al giorno d’oggi

Una volta terminata la leva militare, Raz ha compreso presto che il suo sogno era quello di sfondare nel mondo dello spettacolo, motivo per cui si è spostato dalla sua terra natia in cerca di fortuna in giro per il mondo.

Dall’Asia all’Europa, passando per gli Stati Uniti d’America, l’attore ha sfilato sulle principali passerelle della moda sponsorizzando brand di assoluto prestigio. Successivamente si è reso protagonista di alcuni spot pubblicitari, prima di diventare a tutti gli effetti un attore.

Il primo ruolo cinematografico lo ha ricevuto nel 1994, quando ha preso parte alle riprese di “Pret a Porter”, film diretto dal regista e sceneggiatore statunitense Robert Altman. Soltanto due anni più tardi ha partecipato invece alla pellicola di Carlo Vanzina intitolata “Squillo”, alla quale hanno fatto seguito diverse altre commedie nostrane.

Leggi qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

Leggi qui -> Cecilia e Ignazio, la notizia improvvisa: “La famiglia si allarga”

Ecco che fine ha fatto Raz Degan

Prima di parlare della sua esperienza in Honduras, facendo un passo indietro nel tempo ricordiamo la sua partecipazione datata 2010 al talent show targato Rai “Ballando con le Stelle”, dove fece coppia con l’insegnante di danza italiana Samanta Togni.

Sull’Isola dei Famosi è sbarcato invece soltanto nel 2017, rendendosi protagonista di un percorso che potrebbe essere definito unico nel suo genere. Egli infatti, dopo alcuni giorni di permanenza ha deciso di costruirsi un rifugio in cui ha vissuto da solo, senza collaborare con gli altri naufraghi come lui.

Questo tipo di scelta ha però dato i suoi frutti, visto che Raz ha trionfato al termine del reality con una percentuale di voti elevatissima, sfiorando il 90% di preferenze da parte del pubblico da casa. Uno degli episodi salienti della sua cavalcata verso il successo è stato l’approdo della sua ex compagna Paola Barale, la quale nonostante la separazione ha continuato ad avere un rapporto di stima e di amicizia con il modello israeliano.

Dopo l’esperienza in Honduras, Degan si è dedicato prevalentemente alla realizzazione di documentari, come ad esempio quello intitolato “Raz & The Tribe”, uscito nel 2018 sulla piattaforma di Sky Atlantic. Proprio quest’anno invece, l’attore è tornato a calcare il set televisivo, prendendo parte alle riprese di un episodio della nota serie tv “Le indagini di Lolita Lobosco“.