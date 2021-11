Gemma Galgani colta improvvisamente dalla malattia: la dama è costretta ad abbandonare

La settantunenne è stata colpita da una malattia improvvisa che l’ha costretta a rinunciare alla sua presenza nello studio di Uomini e Donne

Il colpo di scena annunciato a poche ore dal nuovo appuntamento di Uomini e Donne è di quelli che nessuno di noi avrebbe mai voluto. Una dei protagonisti assoluti del trono Over infatti, ha dovuto dare forfait a causa dell’arrivo di una malattia che le ha impedito di prendere parte al programma in cui si è consacrata a livello televisivo.

Si tratta senza alcun dubbio di un brutto colpo per la dama, così come per Maria De Filippi che è stata obbligata a rivedere i suoi piani, in considerazione dell’ampio spazio all’interno della trasmissione che sempre viene dedicato alla torinese.

Dopo l’allontanamento da Costabile Albore, cavaliere con cui aveva intrapreso una frequentazione, e l’accesa lite con Isabella Ricci che si era dichiarata intenzionata a conoscere Giorgio Manetti, la Galgani adesso dovrà recuperare un buono stato di salute prima di fare il suo rientro in studio.

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Leggi qui -> Maria De Filippi rivela il retroscena su Maurizio Costanzo: “Mi è preso un colpo” | Guerra tra i due?

Gemma Galgani, ecco quali sono le sue condizioni attuali

L’annuncio dell’assenza di Gemma è stato dato da “Fanpage”, che nella giornata di ieri ha comunicato che la dama è stata colpita dal Covid 19. Risultata positiva al tampone effettuato dunque, la donna non si è potuta unire alle registrazioni della puntata.

Tuttavia, la Galgani è riuscita comunque ad essere presente in qualche modo, vale a dire tramite un collegamento video direttamente dall’interno della sua abitazione. Adesso è infatti costretta alla quarantena forzata, in modo tale da non rischiare di contagiare nessuno.

Stando a quanto riportato da alcune fonti vicine alla dama, le condizioni di salute di quest’ultima non desterebbero grande preoccupazione, con la comparsa di alcuni sintomi leggeri. Come tutti i telespettatori del dating show si augurano, Gemma dovrebbe quindi fare presto ritorno alla corte di Maria De Filippi, ma nel frattempo le sarà necessaria un po’ di pazienza.

Intanto comunque, il pubblico ha potuto continuare a seguire le vicende legate agli altri protagonisti del format. Uno degli episodi che ha maggiormente catturato l’attenzione è stato il mancato perdono di Ida Platano nei confronti di Diego Tavani, anche se non ci sentiamo di escludere un possibile ripensamento già a partire dai prossimi appuntamenti in programma.