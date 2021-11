Gemma Galgani fuori di sé: volano stracci a “Uomini e Donne”

Gemma Galgani ha perso la pazienza durante le riprese della puntata di “Uomini e Donne”, lanciandosi in uno sfogo estremamente duro

Come al solito nel corso del weekend l’appuntamento con il seguitissimo dating show non va in onda, lasciando spazio ad altri programmi di punta delle reti Mediaset. Oltre alla trasmissione di Silvia Toffanin ed a quella di Anna Tatangelo, ce n’è un’altra che viene presentata dalla stessa Maria De Filippi, vale a dire “Amici”.

A partire da quest’anno è possibile assistere alle riprese del talent show di Canale 5 nella fascia pomeridiana dell’ultimo giorno della settimana, a differenza del passato in cui veniva trasmesso il sabato. Una volta superato il weekend si riparte nuovamente con “Uomini e Donne”.

Proprio domani infatti, è previsto un appuntamento imperdibile con i soliti protagonisti che andranno ad occupare il parterre dello studio televisivo. Stando alle anticipazioni ne vedremo delle belle, con momenti di grande divertimento abbinati ad altri che saranno invece caratterizzati da forti discussioni.

Le pesanti accuse di Gemma Galgani

Andando ad analizzare la situazione attuale di Gemma è ormai chiaro che la relazione con Costabile sia quasi arrivata agli sgoccioli. Proprio quando tutto sembrava andare sui binari giusti, la dama ha iniziato ad avere alcuni tentennamenti, spiegando che secondo lei il cavaliere si comporta in maniera diversa a seconda delle circostanze, motivo per cui la sua fiducia nei suoi confronti è vacillata.

Dal canto suo anche Costabile si è detto stanco delle continue lamentele della Galgani, che come se non bastasse spesso parla sopra all’uomo sovrastandolo con la sua voce, atteggiamento che ovviamente non è gradito dal cavaliere.

Nell’attesissima puntata di domani invece, Gemma si è scagliata contro un’altra dama del parterre, ovvero Isabella Ricci. Quest’ultima ha espresso la sua volontà di conoscere l’ex della sua collega, Giorgio Manetti, ma semplicemente in amicizia. A queste parole la torinese non ha dato credito, decidendo pertanto di inveire all’indirizzo della donna.

“Ma davvero qualcuno crede che Isabella voglia conoscerlo solo in amicizia e, come lei ha sottolineato, per farsi dare qualche suggerimento a difesa degli attacchi di Gianni? In ogni caso certo che si, mi darebbe fastidio, proprio per la falsità dell’elegante signora che si definisce la paladina delle donne”, ha tuonato la Galgani mettendo alle corde la Ricci. Soltanto domani conosceremo la replica di quest’ultima, pertanto ai milioni di telespettatori di Uomini e Donne non resta che avere ancora un pizzico di pazienza.