Samantha de Grenet, l’estenuante battaglia contro il tumore: l’estremo gesto

Samantha de Grenet si sta dando da fare in prima persona per la durissima lotta contro il cancro. Ecco il messaggio della conduttrice

Nata nella nostra capitale da una famiglia di nobili origini, Samantha si è avvicinata al mondo dello spettacolo fin da quando era ancora una ragazzina. All’età di quattordici anni infatti, ha vinto il primo concorso dedicato alle fotomodelle, mentre per il debutto televisivo ha dovuto attendere ancora qualche tempo.

Nella prima parte della sua carriera ha lavorato prevalentemente sulle reti Mediaset. Nel 1999 invece, la De Grenet si è cimentata come co-conduttrice di “Sette per uno”, programma trasmesso all’epoca sulle frequenze di Rai 1. Nel 2004 ha preso parte alle riprese de “La Talpa”, format che dovrebbe fare ritorno nel palinsesto nostrano proprio quest’anno, anche se a differenza di allora sui canali del Biscione.

Quello appena citato non è stato tuttavia l’unico reality a cui la showgirl ha partecipato, dato che nel 2017 è salpata verso le spiagge dell’Honduras dove si è tenuta la dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi. La vittoria finale è spettata all’attore nato ad Israele Raz Degan, mentre Samantha è stata eliminata dopo quasi due mesi di permanenza.

Il grande impegno di Samantha de Grenet

Nella passata stagione la cinquantunenne è entrata nella casa del Grande Fratello. In quella che è stata la quinta stagione del reality dedicato ai vip ha dato ulteriore prova delle sue capacità artistiche e umane, tanto che è stata eliminata ad un passo dalla finale.

Al giorno d’oggi non è alla guida di nessuna trasmissione televisiva, tuttavia è una degli ospiti ricorrenti di “Pomeriggio Cinque”, dove Barbara Barbara D’Urso la invita spesso e volentieri a prendere parte al suo salotto. Ovviamente la De Grenet è molto attiva anche sui social network, dove condivide diversi post con i suoi seguaci.

Pochissimi giorni fa ha pubblicato su Instagram un messaggio di importanza primaria, in occasione di un talk a favore della prevenzione: “Ho avuto l’onore ed il privilegio di partecipare ad un talk sulla prevenzione dei tumori con degli ospiti illustri che ogni giorno , sul campo, si spendono per combattere e vincere il cancro”, ha scritto l’ex gieffina al fianco della foto in cui è immortalata con Andrea Costa, ossia il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute.