Alba Parietti, il disperato appello della showgirl: la dura battaglia contro il cancro

Alba Parietti si è resa autrice di un importantissimo appello volto alla sensibilizzazione nei confronti della lotta contro il cancro

Appena qualche giorno fa è terminata l’ultima esperienza in cui la bellissima showgirl italiana si è cimentata. Quest’ultima infatti, ha preso parte alle riprese di quella che è stata l’undicesima edizione di “Tale e Quale Show”, format in onda sulle frequenze dei canali Rai condotto dal solito Carlo Conti.

La vittoria finale è andata ai Gemelli di Guidonia, che si sono posizionati davanti a Francesca Alotta ed a Deborah Johnson. Tuttavia, anche la stessa Alba ha dimostrato di possedere alcune doti artistiche di cui in molti non ne erano a conoscenza, mettendo in scena un paio di discrete esibizioni che hanno strappato il consenso sia da parte della giuria che da parte dei telespettatori della trasmissione.

Anche in una situazione come questa, nonostante non sia di certo il suo campo, la Parietti si è comunque messa in gioco con un grande spirito di intraprendenza e con molta autoironia. Lei stessa ha dichiarato di essersi divertita al fianco di altri personaggi famosi, con alcuni dei quali ha stretto un rapporto di amicizia.

Alba Parietti in prima linea nella lotta contro il cancro

Nella giornata di ieri Alba è intervenuta in diretta nel programma di Eleonora Daniele intitolato “Storie Italiane”. Per l’occasione, la sessantenne di Torino si è unita al ricordo del compianto Giampiero Galeazzi, tragicamente scomparso soltanto qualche giorno fa al termine di una malattia che non gli ha lasciato scampo.

“Giampiero aveva un’empatia così grande che riusciva a coinvolgere anche le persone più disinteressate allo sport […] Anche una donna magari totalmente disinteressata, vedendo Giampiero Galeazzi in tv commentare lo sport, si appassionava”, ha affermato la Parietti che in precedenza ha elogiato la professionalità ed il talento del grande volto del giornalismo sportivo.

Ancor più recentemente invece, la nota showgirl ha pubblicato una storia su Instagram, all’interno della quale si trovava in compagnia di una dottoressa esperta in dermatologia. Insieme allo scatto, Alba ha aggiunto un messaggio fondamentale a favore della prevenzione: “La prevenzione dei tumori e melanomi della pelle è importantissima. Almeno una volta l’anno fatti controllare da un dermatologo di fiducia”, queste le parole con cui si è rivolta ai suoi seguaci, invitandoli dunque a stare attenti alla comparsa di potenziali tumori della pelle.