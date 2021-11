Fabrizio Corona affossa Mediaset: “Avete capito che è finita?”

L’ex re dei paparazzi ha espresso a chiare lettere la sua opinione in merito alle ultime decisioni prese dai piani alti della Mediaset

Come tutti noi sappiamo benissimo, la polemica è nel DNA di Fabrizio, il quale non perde mai occasione per sollevare un polverone che spesso e volentieri diventa un caso mediatico. Questo è dovuto principalmente al grande seguito che riscuote da ormai tanti anni, in virtù del suo carisma e della sua capacità di influenzare gli innumerevoli fans che mostrano affetto nei suoi riguardi.

Anche di fronte alle tante difficoltà che Corona ha trovato sulla sua strada nel corso del tempo, un enorme numero di seguaci si è sempre schierato a protezione dell’imprenditore. L’opinione da loro condivisa è quella che a più riprese ha dichiarato anche Fabrizio, ossia che quest’ultimo è stato vittima di una sorta di accanimento da parte della legge italiana.

Di certo non ha mai nascosto di aver commesso reati, di cui alcuni anche piuttosto gravi, tuttavia l’ex di Nina Moric crede di non aver ricevuto il giusto rispetto dalle istituzioni, in particolar modo da alcuni magistrati che sono stati chiamati in causa per stabilire l’entità della pena da infliggergli.

La fine di Mediaset: ecco cosa ha detto Fabrizio Corona

In questi giorni è stato emesso un comunicato direttamente dai vertici del Biscione, all’interno del quale è contenuto un annuncio che, con ogni probabilità, ha lasciato di stucco molti telespettatori dell’emittente con sede a Cologno Monzese.

Corona, tramite le storie di Instagram, ha condiviso la notizia riportata da Calciomercato.com: “Mediaset taglia i costi per il calo di ascolti: chiudono le redazioni sportive di Studio Aperto, Tg4 e Sportmediaset”. A queste parole però, l’ex re dei paparazzi ha aggiunto quella che è la sua opinione: “Avete capito che è finita? Trovatevi un lavoro ca***”.

Anche in questo caso, l’imprenditore nato a Catania non ci è andato per nulla leggero, utilizzando una frase forte per sottolineare una presunta crisi da parte della Rete. In realtà però, la stessa Mediaset ha chiarito che non ci sarà nessuna chiusura, piuttosto avverrà una riorganizzazione del piano editoriale. A tal proposito quindi, di conseguenza viene specificato che non esiste alcun tipo di crisi di ascolti, smentendo chiaramente tutte le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sul conto dell’emittente.