L’Isola dei Famosi, ecco il nome del primo concorrente: la notizia spiazza tutti

Stando alle recenti indiscrezioni, manca pochissimo all’ufficialità del nome del primo concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi

La messa in onda del reality show di Canale 5 è stata a rischio fino a qualche giorno fa, quando con un comunicato ufficiale è stata annunciata la sua presenza all’interno del palinsesto televisivo di quest’anno.

In molti infatti, erano convinti che l‘Isola dei Famosi potesse saltare per lasciare spazio a La Talpa, altro reality che presto dovrebbe fare ritorno nella programmazione delle reti del Biscione. Forti dubbi sono circolati anche sul conto della conduttrice. Le ultime edizioni, come ben ricorderete, sono state presentate da Ilary Blasi.

Alcune voci di corridoio girate nei giorni passati avevano indicato come sua possibile sostituta Barbara D’Urso. La notizia è stata però smentita in fretta, anche se non sappiamo se in realtà sia stata la stessa Carmelita a rifiutare oppure se quest’ultima non è stata nemmeno chiamata in causa. Pertanto alla guida del seguitissimo format ci sarà ancora una volta la moglie di Francesco Totti, reduce dall’esperienza negativa di “Star in the Star”.

Ecco il nome del primo naufrago dell’Isola dei Famosi

Aprendo una parentesi legata ai possibili opinionisti della trasmissione, per adesso non sono stati ancora rivelati i nomi, anche se è ormai certo che quelli della passata stagione, ovvero Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, verranno sicuramente rimpiazzati.

Grazie ad una recente indiscrezione tuttavia, siamo venuti a conoscenza dell’identità di colei che, con ogni probabilità, sarà la prima naufraga della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La bomba è stata lanciata da Gabriele Parpiglia, autore televisivo esperto in materia: “Olga potrebbe sbarcare come nuova naufraga de L’Isola dei Famosi, di cui i casting sono già iniziati la scorsa settimana”.

L’uomo ha fatto riferimento ad Olga Plachina, vale a dire la fidanzata di Aldo Montano che nel mentre è impegnato come concorrente del Grande Fratello Vip. Successivamente invece, Parpiglia ha spiegato i motivi per cui è quasi certo della sua presenza.

“L’idea a lei non dispiace perché avrebbe possibilità di partecipare ad un reality che rientra nelle sue corde: c’è sfida, competitività, sport”, ha dichiarato Gabriele, prima di concludere il suo pensiero: “Al 90% possiamo già annunciare che la prima naufraga della prossima edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe essere Olga, la compagna di Aldo Montano”.