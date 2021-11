Rivoluzione GfVip: il colpo a sorpresa che cambia le sorti del programma

Con una mossa inaspettata Alfonso Signorini è pronto a stravolgere completamente le sorti del reality show. Scopriamo i dettagli

Ormai è un fatto noto che il programma diretto da Signorini quest’anno sta riscuotendo un seguito che forse nemmeno lui stesso si sarebbe aspettato. È proprio per tale motivo tuttavia, che i vertici della Rete hanno stabilito un prolungamento delle riprese fino al mese di marzo, quando finalmente verrà decretato il vincitore finale al termine di quella che sarà l’edizione più lunga della storia.

Dato che manca dunque molto tempo alla fine delle riprese, il padrone di casa si sta muovendo per apportare alcuni cambiamenti. Lo scopo è naturalmente quello di mantenere vivo l’interesse del pubblico nei confronti della trasmissione, cosa che finora ad Alfonso è riuscita alla grande.

La storia che sta tenendo maggiormente banco in questi giorni è senz’altro quella relativa ad Alex Belli, il quale si trova al centro tra sua moglie Delia Duran ed un’altra concorrente del GfVip, vale a dire Soleil Sorge. Con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha messo in piedi un rapporto molto solido, tanto che la consorte dell’attore crede fortemente che non si tratti soltanto di amicizia.

Leggi qui -> Sonia Bruganelli, rivelazione sulla malattia della figlia: “Ci sono state delle complicazioni…”

Leggi qui -> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

Alfonso Signorini pronto a cambiare le carte in tavola

Il presentatore del Grande Fratello Vip sta pensando di portare all’interno della casa alcuni innesti, in modo da vivacizzare ancor di più le dinamiche tra i partecipanti. Uno dei nomi caldi è proprio quello della moglie di Belli, visto che anche lei stessa ha affermato in diretta che le piacerebbe entrare per le ragioni di cui abbiamo parlato in precedenza.

Stando a quanto riportato dal settimanale “Oggi” invece, uno dei personaggi che potrebbe mettere piede nella casa più spiata d’Italia è niente poco di meno che Valeria Marini, la quale in passato è già stata concorrente del reality show di Canale 5.

Altri nomi che bollono in pentola potrebbero essere quelli di Patrizia Pellegrino e Nathalie Caldonazzo. Ancora più grossa l’ha sparata invece l’esperta di gossip Deianira Marzano. Secondo l’influencer infatti, Alfonso Signorini sarebbe pronto a chiamare Maria Monsè, mentre per quanto riguarda Antonella Fiordelisi, ex concorrente di “Temptation Island”, ha smentito il suo possibile ingresso nella casa di Cinecittà. Per ora si tratta di indiscrezioni, tuttavia già dalla prossima puntata potremmo scoprire dei nuovi indizi in merito alla rivoluzione che sta per essere messa in atto.