Stefania Orlando a ruota libera: le parole al vetriolo della conduttrice

Stefania Orlando non ha usato troppi giri di parole per definire il suo durissimo pensiero nei confronti di un personaggio famoso

Dopo una lunga e prolifica carriera come conduttrice televisiva, negli ultimi tempi la Orlando si è resa protagonista di alcune esperienze del tutto nuove per lei. Un esempio lo abbiamo avuto lo scorso anno, quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip.

In quel contesto è sembrata trovarsi fin da subito a suo agio, nonostante per lei si è trattato del primo reality show a cui ha partecipato. Stefania si è fatta apprezzare dal pubblico da casa il quale le ha permesso di raggiungere la finale.

Al termine del gioco si è dovuta accontentare del gradino più basso del podio, tuttavia a vincere è stato uno dei concorrenti con cui ha legato maggiormente, vale a dire l’influencer milanese Tommaso Zorzi. Al momento invece, la showgirl è tornata a lavorare per le reti Rai come ha già fatto spesso in passato.

Leggi qui -> Sonia Bruganelli, rivelazione sulla malattia della figlia: “Ci sono state delle complicazioni…”

Leggi qui -> Adriano Celentano, il dramma distruttivo: la dura malattia del figlio

L’attacco frontale di Stefania Orlando

Come stavamo dicendo, ad oggi la Orlando è impegnata come opinionista ricorrente de “La vita in diretta”, seguitissimo rotocalco presentato da Alberto Matano. Appena pochi giorni orsono invece, si è conclusa la sua avventura in quel di “Tale e Quale Show”, talent guidato da Carlo Conti in cui si è cimentata nei panni di concorrente in gara.

Stefania ha già abituato i suoi numerosi fans alle sorprese, motivo per cui non sono rimasti sbalorditi quando hanno visto il suo talento artistico. Una delle imitazioni che è rimasta maggiormente impressa al pubblico è stata senz’altro quella di Fiorella Mannoia, tanto che la stessa cantante italiana ha fatto i suoi complimenti alla showgirl capitolina.

Sempre attivissima sui social network, proprio nelle scorse ore la cinquantaquattrenne ha condiviso alcuni stralci della sua intervista rilasciata ai microfoni di “Casa Chi”. All’interno del programma di approfondimento sul Grande Fratello Vip, la Orlando ha espresso la sua opinione riguardo ad alcuni concorrenti dell’edizione in corso del reality show targato Mediaset.

Ad essere bersagliato in particolar modo da Stefania è stato Alex Belli, il quale ha un atteggiamento che non piace molto alla conduttrice televisiva: “Beh, qualche volta l’ho visto. Devo dire che mi dà l’idea di essere una persona molto costruita e poco naturale”, ha dichiarato l’ex gieffina, lasciando intendere di ritenere il noto attore un personaggio non molto trasparente.