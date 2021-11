Uomini e Donne, Tina Cipollari esplode di rabbia: “Mi fai schifo, buffone”

Nell’ultima puntata di “Uomini e Donne” abbiamo visto una Tina Cipollari furiosa nei confronti di uno dei cavalieri del programma

La nota opinionista di Uomini e Donne è conosciuta per la sua forte personalità che spesso prende il sopravvento, lasciando spazio a duri sfoghi nei confronti del malcapitato di turno. In questi giorni abbiamo registrato l’assenza forzata di Gemma Galgani, la quale è stata colpita dal Coronavirus, motivo per cui è costretta a rimanere a casa in stato di quarantena.

Tina dunque, preso atto della mancata presenza della dama torinese, si è scagliata contro un altro protagonista del dating show di Canale 5, nonostante il tentativo di Maria De Filippi di placare il suo sfogo. Tuttavia, la padrona di casa non si è schierata in difesa della vittima dell’attacco, forse perché anche lei d’accordo con il discorso della Cipollari, seppur quest’ultima è stata ripresa per i suoi toni ritenuti un po’ eccessivi.

Tina Cipollari perde la testa: volano parole pesanti

Parlando dei recenti accadimenti all’interno del parterre di Uomini e Donne, innanzitutto va segnalata la rottura definitiva tra Marcello e Nancy, a seguito della decisione dell’uomo di voler frequentare la new entry Jessica. Mentre su questa vicenda la Cipollari si è limitata ad esprimere la sua opinione con una certa tranquillità, non ha fatto altrettanto quando ha assistito al comportamento di un altro cavaliere.

Stiamo parlando di Biagio Di Maro, il quale dapprima si è rifatto sotto con Sara Zilli arrivando persino a baciarla, mentre in seguito ha deciso di farsi da parte senza fornire troppe spiegazioni in merito, tanto che la dama è sembrata alquanto confusa e rammaricata. Le uniche parole che lui ha pronunciato al suo indirizzo sono le seguenti: “Io ti voglio bene, ho riprovato in tutte le maniere ma non riesco. Sei una persona bella, ma non riesco ad andare oltre, ti vedo come amica”.

È proprio in quel momento che è intervenuta Tina, che come una furia si è lasciata andare ad un rimprovero estremamente duro ai danni di Biagio: “Mi fai schifo, buffone. Non ti sei persa niente, perché è un fasullo che non vale niente”.

In questo frangente l’opinionista ha trovato l’appoggio del suo collega Gianni Sperti, il quale si è dichiarato totalmente contrariato dall’atteggiamento di Di Maro: “Ti sei approfittato di una donna che prova sentimenti per te. Tu sapevi benissimo che Sara aveva un debole per te, lei non se lo meritava per come si è comportata con te”.