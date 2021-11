Vanessa Incontrada, spunta la nuova fiamma? Ecco la verità sul bacio

Vanessa Incontrada è stata immortalata durante un bacio scambiato con un altro personaggio famoso. Scopriamo insieme di chi si tratta

Dopo un avvio di carriera brillante, per Vanessa c’è stato un periodo in cui la sua attività professionale ha subito un netto rallentamento. Nel 2008 infatti, la showgirl è diventata mamma per la prima volta di un bambino che si chiama Isal. Quest’ultimo è nato dalla relazione sentimentale che dura tutt’oggi con Rossano Laurini.

Una volta superato il momento alquanto delicato, la Incontrada ha ripreso in mano la sua carriera televisiva, tornando ad essere più operativa che mai. Da allora ha lavorato sia come attrice che come conduttrice, mansione che ha svolto di recente all’interno dello storico tg satirico di Canale 5 “Striscia la Notizia”.

Adesso sia lei che il suo compagno di avventura Alessandro Siani hanno passato il testimone a Roberto Lipari e Sergio Friscia, i quali si trovano dietro al celebre bancone fino a quando non farà ritorno la coppia composta da Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio.

Vanessa Incontrada, ecco il bacio galeotto

La stagione televisiva in corso di svolgimento è piena zeppa di impegni per la bellissima showgirl spagnola. Lei infatti, quest’anno ha preso parte alle riprese di “Ostaggi”, film diretto da Eleonora Ivone distribuito sui canali Sky a partire dalla metà del mese di maggio.

Oltre a “Striscia la Notizia” e la pellicola appena citata, per la Incontrada c’è un ulteriore incarico da adempiere. Tra pochissimi giorni infatti, Vanessa tornerà dopo tanti anni alla guida di “Zelig”. Le puntate previste dovrebbero essere tre, durante le quali siamo certi che le risate saranno assicurate.

A garantire il divertimento ci penserà colui che affiancherà l’iberica alla conduzione, ovvero Claudio Bisio, altro volto noto dello storico programma delle reti Mediaset. I due hanno rilasciato di recente un’intervista ai microfoni di “Verissimo”, dove hanno ribadito il loro splendido rapporto di vecchia data.

La Incontrada inoltre, direttamente dal suo profilo Instagram, poche ore fa ha pubblicato una serie di storie in cui possiamo vederla all’opera al fianco dell’attore piemontese. In una di queste, la fenomenale coppia di presentatori è stata ripresa nel preciso istante in cui si sono scambiati un bacio sulle labbra, seppur in amicizia. L’episodio però, non è passato inosservato agli occhi degli amanti delle cronache rosa, i quali prontamente hanno evidenziato un determinato feeling tra i due personaggi famosi nonostante entrambi siano felicemente sposati da diversi anni.