Wanda Nara, con Icardi è davvero finita? Spunta il retroscena clamoroso

La telenovela tra Wanda Nara e Mauro Icardi si è arricchita di un nuovo capitolo. Andiamo a conoscere insieme gli ultimi aggiornamenti

La crisi tra la coppia di personaggi famosi è esplosa già da qualche tempo, tuttavia ci sono stati diversi ribaltoni che hanno di fatto alimentato ulteriori dubbi. Come ben sappiamo, tutto ha avuto origine dopo il tradimento che il calciatore ex Inter ha perpetrato ai danni dell’argentina.

La difficile situazione in cui si trova la loro storia d’amore non giova di certo all’attaccante del Paris Saint Germain, il quale sta incontrando diverse difficoltà ad inserirsi nei piani di gioco del club francese. Purtroppo in casi come questi non è semplice riuscire a restare concentrati esclusivamente sul lavoro, ragione per cui il mister ha preferito relegarlo spesso in panchina.

Per cercare di mettere una toppa alla questione, Maurito ha scritto una lettera recapitata a sua moglie. All’interno di essa ha ammesso innanzitutto i suoi gravi errori, ricordando però al tempo stesso di aver dedicato anima e corpo alla loro relazione.

Wanda Nara e Mauro Icardi: rivelato il retroscena

Mentre in un primo momento la showgirl è sembrata intenzionata a perdonare suo marito, adesso la situazione si è capovolta nuovamente. Il primo indizio lo abbiamo avuto quando Wanda ha eliminato il suddetto messaggio di Icardi dal suo profilo Instagram, mentre a gettare ulteriore benzina sul fuoco ci hanno pensato i media argentini.

Dopo le parole di Yanina Latorre, riportate anche dal “Corriere dello Sport”, è intervenuta anche la conduttrice di un programma trasmesso sulla tv argentina, intitolato “Intrusos”. La padrona di casa infatti, sarebbe venuta a conoscenza di alcuni dettagli riguardanti il giorno del misfatto.

Paula Varela, questo il nome della presentatrice sud americana, ha contattato telefonicamente China Suarez, la ragazza con cui Maurito ha tradito la Nara. La giovane attrice e modella ha rilasciato una dichiarazione a sorpresa: “Stai tranquilla, non abbiamo fatto sesso, perché a Mauro non gli si è…”.

Una volta riportato il sopracitato messaggio dal contenuto bollente, la Varela ha aggiunto la sua opinione in merito alla vicenda: “Icardi e la China finiranno per mettersi insieme. Quei due sono ancora in contatto, continuano a parlare”. Queste parole non faranno certamente piacere a Wanda, nonostante per il momento la coppia non abbia ancora preso una scelta definitiva.