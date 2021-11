Avete mai visto Tommaso, il figlio di Rudy Zerbi? Sono due gocce d’acqua

Rudy Zerbi è padre di quattro figli, tra cui ce n’è uno che si chiama Tommaso. Quest’ultimo è estremamente somigliante al critico musicale

Anche quest’anno Zerbi è uno dei professori della scuola di “Amici di Maria De Filippi”, le cui riprese sono ripartite da ormai qualche tempo. Facendo un rapido balzo al presente, durante il corso dell’ultimo daytime l’insegnante si è lasciato andare ad uno sfogo nei confronti di uno dei suoi allievi prediletti, ovvero LDA.

Il figlio di Gigi D’Alessio infatti, secondo il parere dell’esperto critico musicale, è stato colpevole di non aver mostrato una reazione davanti alle critiche che gli sono state mosse da un suo compagno, il quale ha utilizzato il termine “banale” per descrivere una parte della sua canzone.

L’allievo dal canto suo, ha accettato il rimprovero di Rudy, rassicurandolo sul fatto che cercherà di porre più attenzione in casi analoghi a quello appena descritto. Luca inoltre, ha ammesso di far fatica ad accorgersi di queste critiche velate, forse perché è troppo buono e non riesce a vedere malizia nelle parole che vengono rivolte al suo indirizzo.

Ecco Tommaso, il figlio di Rudy Zerbi

Il simpatico professore di “Amici”, già da qualche settimana è impegnato anche come giurato di “Tu Si Que Vales”, trasmissione guidata da Belen Rodriguez alla quale partecipano, oltre a Rudy, personaggi come Teo Mammucari, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli.

Tralasciando il capitolo legato alla sfera professionale, il cinquantaduenne nato a Lodi è padre di quattro figli, avuti da ben tre donne diverse. Con la sua prima moglie, una donna che si chiama Simona, ha dato vita a Luca e Tommaso. Quest’ultimo, somiglia tantissimo a suo padre. Nonostante abbia molti capelli a differenza del genitore, fin da subito si nota una certa uguaglianza nei lineamenti. Lo stesso discorso vale per lo sguardo, che ricorda molto quello del papà.

Sul profilo Instagram di Rudy è possibile vedere alcuni scatti in cui si trova proprio in compagnia di suo figlio, come ad esempio quello in cui sono immortalati insieme davanti ad una torta in occasione del compleanno di Tommaso. Oltre alla foto in cui tiene un braccio sulla spalla del giovane, il critico musicale ha inserito anche una breve didascalia dal contenuto chiaramente ironico, a testimonianza del bel rapporto che c’è tra i due: “Buon compleanno Tommy, tu diventi sempre più grande ma le torte sono sempre più piccole”.