Alessia Marcuzzi cede alla chirurgia estetica? Ecco la foto che la incastra

In molti si sono chiesti se Alessia Marcuzzi si sia sottoposta o meno alla chirurgia estetica. Finalmente ecco tutta la verità

La showgirl quarantanovenne ha lasciato la tv già da qualche mese, per la precisione dallo scorso giugno quando ha pubblicato un lungo messaggio sui social network. All’interno del comunicato ha espresso le motivazioni che l’hanno portata a prendere una scelta tanto inaspettata quanto clamorosa, considerato che il suo è uno dei volti più popolari in assoluto.

La ragione che più l’ha spinta all’abbandono coincide con la mancanza di programmi adatti alle sue corde. Non trovando più stimoli quindi, Alessia ha partorito l’idea che sarebbe stato meglio per lei concedersi un periodo di pausa tenendosi a debita distanza dal piccolo schermo e da tutti gli stress che esso comporta.

Fin da quando ha comunicato il suo addio, i giornali ed i siti web dedicati alla tv hanno ipotizzato quale potesse essere il futuro professionale della presentatrice. Per il momento un suo ritorno a Mediaset appare alquanto improbabile, mentre in molti hanno ventilato un suo possibile approdo in Rai, voci che però non hanno trovato alcuna conferma da parte della diretta interessata.

Alessia Marcuzzi e la chirurgia estetica

Alessia di recente ha deciso di inaugurare una specie di rubrica che va in scena sul suo profilo di Instagram. Attraverso la sezione dedicata alle storie infatti, ha proposto ai suoi followers un format in cui loro possono fare domande alle quali lei risponderà ad alcune tra quelle ritenute più interessanti.

Tra le varie ne è spuntata una di un seguace che gli ha chiesto quando la rivedremo sul piccolo schermo. La replica della Marcuzzi è stata chiara ed inequivocabile, affermando che il suo ritorno avverrà soltanto quando lei si sentirà pronta per farlo. I quesiti che le sono stati posti hanno svariato su diversi argomenti, come ad esempio quello della chirurgia estetica.

“Ale che ne pensi della chirurgia estetica?”, questa la domanda di uno dei suoi fans, alla quale la bella showgirl ha risposto con grande ironia, mostrando il suo volto con un filtro di Instagram che rende la pelle tiratissima e le labbra super gonfie. Nonostante abbia replicato scherzosamente, Alessia in passato ha ricorso alla chirurgia. Si è sottoposta ad una rinoplastica e ad una mastoplastica riduttiva, vale a dire una diminuzione del seno per diminuire il rischio di problemi alla schiena.