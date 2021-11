Alex Belli finalmente esce allo scoperto: “… messo in dubbio la mia relazione”

Alex Belli, durante le riprese del Grande Fratello, si è reso autore di alcune dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione sul suo conto

Nato a Parma nel dicembre del 1982, Alex è un volto noto agli occhi dei telespettatori italiani soprattutto grazie alla sua presenza in alcune serie tv molto seguite, tra cui spicca in particolar modo “CentoVetrine”.

Quest’anno ha deciso di accettare l’offerta di Signorini che lo ha voluto fortemente all’interno della casa più spiata d’Italia, per partecipare a quella che è la sesta edizione del reality show dedicato ai Vip. Senza alcuna ombra di dubbio l’attore è stato finora uno dei protagonisti indiscussi, per merito di diverse vicende in cui ha giocato un ruolo primario.

Lo scontro avuto con Aldo Montano è soltanto uno degli eventi che ha segnato il suo percorso. Nel giro di qualche giorno si è risolto con la ritrovata pace tra i due, anche se per adesso Belli è ancora molto distante dalla serenità, a causa di altre vicende che nulla hanno a che vedere con il campione di scherma.

Alex Belli dice tutta la verità

La polemica che sta tenendo Alex in forte apprensione è legata alla sua situazione sentimentale. Mentre al di fuori della casa c’è sua moglie Delia Duran, con la quale tra l’altro si è sposato da appena pochi mesi, l’uomo ha costruito una relazione molto intima con Soleil Sorge, anche se entrambi hanno affermato a più riprese che si tratti di una semplice amicizia.

Una delle due opinioniste del programma, vale a dire Adriana Volpe, ha espresso la sua opinione in merito a questa faccenda. Stando al suo parere, l’attore sarebbe convolato a nozze con la sua consorte proprio per mettere in piedi questo teatrino che va avanti ormai da settimane.

Queste parole però, hanno indispettito e non poco il concorrente, il quale ha voluto replicare con tono deciso: “Toccare il mio matrimonio e la mia storie con lei non va bene. Io devo sentirmi dire una cosa grave come che mi sono sposato per venire al GfVip? Ma che cavolo sta dicendo, ma ripigliate Adriana Volpe ripigliati te. Davanti a quattro milioni di persone ha messo in dubbio la mia relazione”.

Lo sfogo di Alex ai danni dell’opinionista è poi proseguito con ulteriore foga. Secondo lui infatti, un conto è parlare del gioco in cui può anche essere additato di essere uno stratega, un altro è però dubitare addirittura della veridicità del suo rapporto con la moglie.