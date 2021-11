Brutte notizie per Alberto Matano: il conduttore purtroppo non ce l’ha fatta

Orrendo risveglio per Alberto Matano, il quale purtroppo non è riuscito a raggiungere il traguardo ambito. Scopriamo insieme i dettagli

Il nome del noto giornalista calabrese è circolato molto nelle scorse settimane. Questa volta però, non è stato tirato in ballo per i suoi evidenti meriti professionali, bensì per una faccenda molto più intima e privata.

Alberto infatti, a seguito della bocciatura del tanto discusso DDL Zan, durante le riprese del suo programma si è reso protagonista di una rivelazione che ha lasciato a bocca aperta tutti i telespettatori che lo stavano seguendo davanti al piccolo schermo. Attraverso un pensiero estremamente toccante, Matano ha fatto outing, ammettendo che da piccolo ha sofferto a causa dell’omofobia.

Immediatamente il conduttore ha trovato il supporto di tantissimi colleghi, i quali si sono stretti attorno ad uno dei volti più amati della tv. Dello stesso avviso sono stati la maggior parte dei suoi fans, che hanno apprezzato il coraggio di un grande uomo nell’esporsi così apertamente in prima persona.

Leggi qui -> Alberto Matano sfiora le lacrime in diretta: “È finita”

Leggi qui -> Bufera su Alberto Matano: lite con una nota collega

Alberto Matano incassa la batosta

Sabato scorso Alberto ha assistito da vicino alla dura lite che c’è stata tra Selvaggia Lucarelli e Morgan, avvenuta durante le riprese di “Ballando con le Stelle”. Il quarantanovenne infatti, fa parte insieme alla giornalista della giuria del talent show guidato da Milly Carlucci sulle frequenze dei canali Rai.

Con l’inizio della nuova settimana invece, Matano ha ripreso in mano il timone de “La vita in diretta”. Anche qui si è discusso del caso esploso nella trasmissione di Milly, con la presenza di alcuni ospiti in studio che hanno detto la loro in merito alla vicenda che sta facendo molto discutere soprattutto dopo la decisione di Morgan di denunciare la Lucarelli.

Nonostante il contributo che il conduttore televisivo ha dato al format da lui presentato, “La vita in diretta” ha perso il duello contro il dating show targato Mediaset che va in onda nella stessa fascia oraria. Nella giornata di lunedì infatti, stando ai dati relativi allo share riportati dal sito Davidemaggio.it, il rotocalco condotto da Alberto ha ottenuto il 18.5% di ascolti, un dato inferiore rispetto al 22.3% fatto registrare da “Uomini e Donne”.

Il distacco non è così netto, motivo per cui i vertici Rai sono soddisfatti del lavoro svolto dal calabrese, tuttavia per raggiungere il livello della trasmissione di Maria De Filippi ci sarà bisogno di un ulteriore sforzo.