Elettra Lamborghini, preoccupano le condizioni: sta male da diversi giorni

È già qualche giorno che le condizioni di salute di Elettra Lamborghini destano preoccupazione. Ecco la situazione nel dettaglio

La nipote del fondatore del celebre marchio di automobili è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo durante le riprese del “Chiambretti Night”, programma guidato dall’omonimo conduttore in cui è stata ospitata nel 2015.

A partire da quel periodo ha iniziato a partecipare ad alcuni reality show andati in onda sulle televisioni spagnole e sud americane, fino a quando nel 2018 ha presentato un format trasmesso sulle frequenze di MTV intitolato “Ex on the beach”. L’anno successivo è stato quello della svolta definitiva per la carriera di Elettra.

Oltre ad aver pubblicato il suo primo album infatti, dal titolo “Twerking Queen”, si è anche unita al cast di “The Voice of Italy”. Qui ha vestito i panni della coach, al fianco di personaggi molto più esperti di lei in ambito musicale del calibro di Gigi D’Alessio, Gué Pequeno e Morgan.

Elettra Lamborghini ancora malata: ecco come sta

Nonostante non si senta al meglio già da qualche giorno, l’esuberante cantante di Bologna ha continuato a pubblicare diverse storie sul suo account di Instagram, seguito da quasi sette milioni di followers. È proprio grazie ai social network che tutti i suoi fans sono stati messi al corrente della malattia che ha colpito l’ereditiera.

Le sue condizioni per fortuna non sembrano preoccupare particolarmente. Elettra sta soffrendo a causa di un brutto raffreddore che gli ha impedito di avere un sonno regolare nelle ultime nottate. La ventisettenne ha confessato ai suoi seguaci che, secondo lei, la causa di questo malessere potrebbe essere l’aria condizionata a cui si è sottoposta in alcuni luoghi da lei frequentati recentemente.

Proprio quest’oggi invece, la Lamborghini ha scongiurato l’ipotesi del Covid, essendo risultata negativa al test da lei effettuato. Per guarire in fretta ha assunto alcune medicine, abbinando a quest’ultime anche un paio di rimedi casalinghi. A farle compagnia e supportarla c’è suo marito, il noto dj di fama internazionale Afrojack.

La coppia si è unita in matrimonio poco più di un anno fa, al termine di un periodo non troppo lungo di fidanzamento. Sul loro affiatamento non ci sono dubbi, come dimostrato anche dalle storie caricate da Elettra in cui si trova spesso insieme al famoso produttore discografico nato nei Paesi Bassi.