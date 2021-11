Valentina Persia, la tragedia della scomparsa del compagno: “… è morto prematuramente”

Il cuore della nota comica romana è stato spezzato dall’improvvisa morte del compagno a cui era legata da un amore profondo

Valentina è una simpaticissima cabarettista nata nella nostra capitale, la quale si è fatta conoscere dal grande pubblico a partire dal 1994, quando ha preso parte alla trasmissione dedicata alle barzellette “La sai l’ultima?”.

Dopo questa prima esperienza televisiva, per la Persia ne sono seguite diverse altre, essendo chiamata spesso in causa proprio per via della sua ironia graffiante con cui ha fatto ridere a crepapelle un gran numero di telespettatori. Nonostante sia famosa prevalentemente come intrattenitrice, la cinquantenne ha recitato anche in alcune pellicole cinematografiche.

Ha esordito sul grande schermo nel 1989, quando ha partecipato al film diretto da Peter Del Monte intitolato “Etoile”. In seguito invece, Valentina ha fatto parte del cast di altre commedie italiane, tra cui ricordiamo “Villa Ada” di Pier Francesco Pingitore e “Buona giornata” di Carlo Vanzina, quest’ultima distribuita nelle sale nel 2012.

La disperazione di Valentina Persia

L’anno scorso la Persia è partita in direzione Honduras per partecipare in qualità di concorrente alla quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Per lei si è trattato di un’avventura fantastica, durante la quale è riuscita a dimostrare sia al pubblico che a sé stessa di che pasta è fatta, raggiungendo la seconda posizione alle spalle del vincitore finale Awed.

Mentre in quell’occasione l’abbiamo apprezzata anche per il suo sorriso e per la sua solarità, in passato Valentina ha vissuto dei momenti estremamente complicati nei quali c’è stato ben poco da ridere. Nel 2004 infatti, è venuto a mancare il suo compagno di allora, un uomo che si chiamava Salvo e che è morto per una malattia cardiaca all’età di quarantatré anni.

“Ho perso, purtroppo, il mio compagno, che è morto prematuramente. […] Il destino ha fatto il suo corso e mi ha portato dove sono ora. Ho avuto l’amore per quattro splendidi anni. Ho amato tantissimo e sono stata amata, e sono contenta di questo”, ha dichiarato con tono commosso l’ex naufraga, durante un’intervista da lei rilasciata ai microfoni di “Vieni da me”, programma che è stato diretto da Caterina Balivo fino a poco prima del suo addio.