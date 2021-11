Alfonso Signorini nell’occhio del ciclone: scoppia il putiferio

Alfonso Signorini si è cacciato nei guai a causa di alcune esternazioni che hanno provocato una forte reazione da parte del pubblico

Abituato a creare dinamiche e polemiche tra i concorrenti, questa volta a finire al centro delle critiche è stato proprio lo stesso conduttore del Grande Fratello Vip. A causa di una sua affermazione infatti, gran parte dei telespettatori del programma si sono abbattuti su di lui tramite una pioggia di commenti e di reazioni sulle varie pagine social.

Con ogni probabilità l’intento dello showman non era quello di offendere qualcuno, tuttavia molte persone si sono sentite toccate da ciò che ha detto. A scagliarsi all’attacco di Signorini non sono stati soltanto i fans del reality show, ma anche alcuni personaggi illustri del nostro Paese.

All’interno della casa più spiata d’Italia i concorrenti ovviamente sono all’oscuro di tutto, dato che non sono informati sugli accadimenti al di fuori di essa. Nonostante abbia sollevato questo polverone, per il momento Alfonso non ha replicato in nessun modo alla vicenda, cosa che forse potrebbe fare durante il corso della puntata in programma per venerdì sera, con l’inizio delle riprese fissato sempre alla solita ora.

Ecco la frase incriminata di Alfonso Signorini

L’episodio che sta facendo discutere in queste ore è accaduto verso il termine dell’ultimo appuntamento, quando il conduttore stava scherzando insieme a Giucas Casella, che per la cronaca ha compiuto gli anni proprio quel giorno.

Durante la simpatica chiacchierata, Signorini ha detto all’illusionista che la sua cagnolina è rimasta incinta. Il festeggiato dal canto suo, ha risposto che si potrebbe anche prendere in considerazione l’idea dell’aborto. È a quel punto che il padrone di casa ha interrotto il concorrente per prendere parola.

“Ma se aspetta sette cagnolini, altro che incinta! Ma perché devi tirare fuori questa storia dell’aborto del cane. Uno lo vuole la Bruganelli, uno la Volpe, tutti vogliono i cagnolini”, ha controbattuto Alfonso, prima di continuare con il suo discorso controverso su un tema così delicato.

“Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma tra l’altro, anche quello dei cani non ci piace. Ma anche quello naturale non ci piace, non è una benedizione del cielo un aborto naturale, anche se è quello di un cane”, ha chiosato lo showman, ricevendo un’ondata di pesanti critiche da parte del pubblico da casa. Oltre a questo, c’è da segnalare anche la reazione della Endemol, la casa di produzione del GfVip, la quale attraverso un comunicato ufficiale si è distanziata in maniera netta dal pensiero del conduttore.