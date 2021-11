Ignazio Moser, svelata la causa della malattia: un parassita nel suo intestino

Nel recente periodo l’ex gieffino è stato alle prese con dei problemi di natura fisica. Finalmente adesso è venuto a galla il motivo

Le condizioni di salute del fidanzato di Cecilia Rodriguez hanno tenuto in allarme la sua vasta schiera di fans, i quali erano preoccupati dall’assenza di Ignazio dai social network. Il ragazzo, qualche tempo fa, aveva già avvisato i suoi seguaci di non sentirsi bene a causa di un malessere che lo stava attanagliando.

In molti si sono chiesti quale fosse l’origine di tale malessere, senza arrivare però ad una conclusione effettiva. Lo stesso Moser ha impiegato diverse settimane per venire a conoscenza della ragione per cui si sentiva tanto debilitato: “Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi”, aveva confidato su Instagram.

Adesso invece, dopo il grande spavento, l’ex ciclista professionista è riuscito a risalire alla causa dei suddetti fastidiosi problemi, condividendo la notizia insieme ai numerosi followers che hanno accolto le sue parole con grande gioia e sollievo.

Ignazio Moser colpito da un parassita

Attraverso la nota piattaforma social dedicata alla condivisione di immagini, Moser ha risposto ad alcune domande degli utenti, tra le quali ne è spiccata una in cui gli è stato chiesto quali fossero le sue condizioni di salute attuali e se avesse superato quei momenti difficili.

È proprio grazie al quesito del fan che Ignazio ha confessato di aver scoperto la causa del malessere di cui abbiamo parlato finora: “Direi proprio di si. Non si è capito dove e come ho preso questo parassita intestinale ma l’importante che ora la cosa sia superata”. Come sappiamo infatti, il compagno di Cecilia ha perso diversi chili nelle ultime settimane, tanto da risultare visibilmente dimagrito.

Tuttavia l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha rassicurato tutti quanti, visto che adesso si può parlare di acqua passata, anche se non nasconde di essersela vista brutta: “Sono tornato a mangiare e ad allenarmi come prima e più di prima. Sicuramente la ricorderò come una esperienza di…”. Ora che la malattia è superata quindi, Ignazio è tornato alla normalità, seguendo il regime alimentare e sportivo con cui da sempre si tiene in eccezionale forma fisica.