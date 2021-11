Mara Venier fatta fuori a sorpresa: la decisione che nessuno si aspettava

Mara Venier è stata tagliata fuori, decisione che ha sbalordito milioni di telespettatori. Scopriamo qualche altro dettaglio in merito

Mancano meno di quarantotto ore al nuovo appuntamento con “Domenica In”. Nella scorsa settimana il pubblico ha assistito ad un ampio spazio dedicato alla scomparsa di Giampiero Galeazzi, grande amico della zia Mara la quale è apparsa visibilmente commossa e rammaricata per una perdita tanto dolorosa.

In quella che sarà la decima puntata della stagione, stando a quanto riportato nelle anticipazioni, ci saranno come al solito diversi ospiti. Tra questi spiccano alcuni membri del cast di “Ballando con le Stelle”, come Memo Remigi e Morgan. Quest’ultimo di recente è alle prese con la querelle con Selvaggia Lucarelli.

Dopo che la giornalista ha reso pubblica una loro conversazione privata, in cui il cantante chiedeva scusa a seguito della discussione avuta durante la diretta, Morgan ha dichiarato la sua volontà di denunciarla. La vicenda è stata affrontata anche in settimana nel programma di Serena Bortone, tuttavia nella fascia pomeridiana della domenica verrà ulteriormente approfondita nel salotto della Venier.

Leggi qui -> Mara Venier ha un problema di salute: “Il resto della giornata a letto bloccata”| La confessione

Leggi qui -> Avete mai visto la figlia di Mara Venier? È di una bellezza strabiliante

La sorprendente esclusione di Mara Venier

A differenza dell’anno scorso, per il momento la showgirl non sta ottenendo il riscontro in termini di share che la Rete si augurava. Una causa potrebbe essere l’agguerrita concorrenza di Mediaset, che con una mossa intelligente ha saputo mettere in crisi il rotocalco presentato dalla zia più amata dagli italiani.

Nell’ultimo giorno della settimana infatti, proprio nel medesimo orario di “Domenica In”, su Canale 5 va in onda l’appuntamento di “Amici di Maria De Filippi”. Come ben sappiamo, il format dedicato alla formazione di giovani artisti è da sempre molto seguito, motivo per cui la Venier ha perso una buona fetta di ascolti.

In queste ore è arrivata invece una notizia inattesa sul conto della nota conduttrice veneziana. Quest’anno infatti, è stato annunciato che Mara non sarà alla guida della sessantaquattresima edizione dello Zecchino d’Oro, manifestazione canora trasmessa sulle frequenze dei canali Rai che nella passata stagione è stata diretta dalla showgirl.

I motivi che hanno spinto la Rai a prendere tale decisione non sono stati resi noti, tuttavia sappiamo che la serata finale dell’evento vedrà al suo timone niente poco di meno che Carlo Conti, come confermato dal sito “Tv Blog”.