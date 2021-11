Selvaggia Lucarelli finisce nei guai, l’accusa è gravissima: “Reato penale e civile”

Scoppia un nuovo caso a “Ballando con le Stelle”, dove Selvaggia Lucarelli di recente ha avuto un’aspra discussione con uno dei concorrenti

Nella serata andata in scena lo scorso sabato c’è stato un duro faccia a faccia tra la Lucarelli ed un concorrente in gara. La nota giornalista infatti, conosciuta anche per il suo forte spirito critico, in questo caso ha attaccato Morgan in virtù dello scarso gradimento che l’esibizione in pista del cantante ha riscosso nei suoi confronti.

A quel punto tra i due si è acceso un dibattito, con l’artista che non ha accettato di buon grado il verdetto della giurata. La querelle è andata avanti per qualche minuto, fino a che non è intervenuta la padrona di casa Milly Carlucci per sedare gli animi.

La vicenda sembrava dunque ormai conclusa, con la puntata del talent show che è proseguita senza ulteriori intoppi. Tuttavia in realtà, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata soltanto nelle ore successive. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo.

Selvaggia Lucarelli è stata denunciata

Come stavamo dicendo, l’episodio che ha segnato un punto di svolta nella faccenda è accaduto dopo la fine della puntata di “Ballando con le Stelle”. Tramite i suoi canali social, Selvaggia ha pubblicato il messaggio di scuse che le è stato inviato in privato da Morgan, il quale ha spiegato che il suo sfogo faceva parte dello spettacolo e che sperava che lei lo avesse capito.

La scelta di condividere le frasi del cantante con i suoi numerosissimi followers però, ha scatenato la rabbia dell’artista, il quale è stato intervistato di recente da Serena Bortone durante le riprese del programma targato Rai “Oggi è un altro giorno”.

È proprio alla conduttrice della trasmissione che Morgan ha rivelato di aver sporto denuncia ai danni della Lucarelli, in quanto secondo lui ha infranto la sua privacy: “È un reato penale, è violazione della privacy e dell’onore. Lei ha svelato un meccanismo, era una confessione privata. Io stavo parlando di meccanismi professionali che lei non era tenuta a svelare. È un reato penale e civile. L’ho denunciata”, ha tuonato il quarantottenne milanese, il quale in seguito ha anche attaccato la giurata del talent show diretto da Milly Carlucci per la sua scarsa conoscenza in materia artistica.