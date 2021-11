“… si è ammalata di cancro”: il crollo di Belen Rodriguez

Belen ha confessato un evento drammatico che ha drasticamente sconvolto la sua vita. Vediamo insieme le sue dichiarazioni strappalacrime

La showgirl più chiacchierata d’Italia sta vivendo il momento più basso in assoluto per quel che riguarda la storia d’amore con Antonino Spinalbese. La loro relazione infatti è ai minimi storici, nonostante sia iniziata all’incirca soltanto un anno e mezzo orsono.

Quello che sembrava uno splendido rapporto è culminato con la nascita della piccola Luna Marì, venuta alla luce nello scorso mese di agosto. L’ex hair-stylist, fino alla storia con la Rodriguez non era un volto noto al grande pubblico, a differenza di oggi in cui ha guadagnato una certa popolarità in particolar modo sui social network.

Attraverso i rispettivi account di Instagram, la coppia si è lanciata dei messaggi velati, all’interno dei quali entrambi sembrano apprezzare la ritrovata libertà. Anche se nessuno dei due ha parlato pubblicamente della situazione, ormai la loro separazione sembra definitiva.

Leggi qui -> Avete mai visto la madre di Belen Rodriguez? Si capisce da chi ha ripreso la sua bellezza

Leggi qui -> Belen Rodriguez, dopo la nascita della figlia arriva il lutto: le lacrime a fiumi

Il grande dolore provato da Belen Rodriguez

Messo da parte il capitolo legato all’amore, la conduttrice argentina si è ritirata insieme alla sua famiglia, alla quale si è sempre affidata nei momenti di maggior sconforto. Belen vuole un bene immenso ai suoi fratelli, che in questa circostanza si sono stretti attorno a lei per farle sentire di non essere mai sola.

Durante una sua recente ospitata a “C’è Posta per te” invece, l’ex di Stefano De Martino ha confessato una vicenda che le ha arrecato molta sofferenza, riguardante proprio un membro della sua famiglia: “Ti dico una cosa che non ho mai detto in pubblico, in televisione, almeno. Quando avevo diciotto anni mia nonna si è ammalata di cancro. Molto grave. Le hanno dato quattro mesi di vita”, ha affermato la Rodriguez rivolgendosi a Maria De Filippi.

Grazie ai soldi da lei guadagnati però, la showgirl si è potuta permettere di coprire le spese mediche per le visite e per le terapie di sua nonna, permettendole in tal modo di vivere ben oltre l’aspettativa che i dottori avevano preventivato: “Mi è crollato il mondo addosso ma invece di mettermi a piangere, sono venuta in Italia e grazie ai primi soldi guadagnati ho pagato la chemioterapia per mia nonna”, ha chiuso Belen tra la commozione generale che aleggiava all’interno dello studio televisivo.