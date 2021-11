GfVip, dopo le parole di Alfonso Signorini esplode il caso: terremoto Mediaset

Non accenna a placarsi la polemica che si è innescata negli ultimi giorni. Recentemente infatti, sono venuti a galla ulteriori retroscena

La tempesta che è derivata dalle frasi pronunciate dal noto conduttore televisivo è di proporzioni gigantesche. La dimostrazione sta nel fatto che sulla vicenda sono intervenute tante personalità famose, di cui soltanto pochissime hanno cercato di difendere in qualche maniera Signorini.

In sua (parziale) difesa, si sono schierate le due opinioniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, vale a dire Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Quest’ultima, nonostante abbia ammesso di aver abortito due volte nel corso della sua vita, ha affermato che in un Paese civile come è il nostro ognuno ha il diritto di dire la sua.

Nonostante si sia dissociata dal pensiero del presentatore infatti, la moglie di Paolo Bonolis ha rivelato che le sembra ingiusto ed esagerato questo accanimento nei suoi confronti, visto che si tratta di un’opinione personale che non va ad intaccare la libertà delle donne, che grazie al famoso referendum hanno la piena facoltà di scegliere in autonomia.

Endemol e Mediaset ai ferri corti: ecco la situazione

Tramite il suo profilo Twitter, in attesa della puntata odierna del GfVip, Alfonso ha pubblicato un messaggio in cui ha ribadito a gran voce il suo diritto di parola: “Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero. Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro”.

L’azienda che produce il reality show però, ossia la Endemol, si è immediatamente dissociata dal pensiero dello showman lombardo, chiarendo attraverso un comunicato che le frasi da lui espresse non sono assolutamente condivise dalla società. Il direttore di Dagospia, Roberto D’Agostino, ha parlato di “aria di tempesta” tra la suddetta azienda e la Mediaset.

L’emittente televisiva infatti, dal canto suo non ha emesso alcun tipo di comunicato, atteggiamento che non è piaciuto ad una buona parte del pubblico del programma. La situazione è pertanto più tesa che mai, con nuovi sviluppi che potrebbero presentarsi da un momento all’altro. Dei possibili aggiornamenti potrebbero arrivare già a partire da questa sera, proprio durante le riprese del tradizionale appuntamento in diretta su Canale 5 con la casa del Grande Fratello Vip.