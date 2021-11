GfVip, ecco l’annuncio che tutti aspettavano: è arrivata l’ufficialità

Nel corso dell’ultimo capitolo della saga del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha dato l’annuncio tanto atteso dai telespettatori

Lunedì sera è andato in scena un altro tassello fondamentale di quella che è la sesta edizione del Grande Fratello Vip. In settimana si è molto discusso per la frase relativa all’aborto di Alfonso Signorini, il quale ha risposto soltanto attraverso un comunicato pubblicato sul suo account verificato di Twitter.

Il nome del concorrente che è uscito sconfitto al televoto corrisponde a quello di Miriana Trevisan. L’esito del verdetto sembra esprimere il disappunto da parte del pubblico da casa nei confronti della showgirl nata a Napoli, la quale secondo molti non si sarebbe comportata in maniera corretta verso Nicola Pisu.

La partenopea tuttavia, ha avuto la possibilità di rientrare nella casa del GfVip. Ciò è accaduto in virtù del biglietto speciale che permette a chi ne è in possesso di ottenere un’ulteriore possibilità in caso di eliminazione.

Ecco l’annuncio ufficiale da parte del conduttore

Uno dei momenti che ha catturato maggiormente l’attenzione dei telespettatori del reality show è arrivato quando è esploso il confronto tra Adriana Volpe ed Alex Belli. L’opinionista infatti, è venuta in possesso di alcune informazioni che hanno in un certo qual senso “smascherato” il concorrente.

Quest’ultimo a quanto pare, non risulta sposato con Delia Duran, vale a dire la donna che tutti avevamo conosciuto come sua moglie. I due hanno celebrato una cerimonia non riconosciuta né dalle legge né dalla Chiesa. L’attore non ha reagito benissimo alle parole della showgirl, invitandola a non addentrarsi nella sua privacy.

Verso la parte centrale della puntata invece, il padrone di casa ha annunciato l’imminente arrivo di una grande novità. A partire dalla prossima settimana infatti, verranno introdotti diversi concorrenti all’interno della casa: “Ebbene si, lunedì entreranno nuovi vipponi agguerritissimi”.

Ovviamente, a seguito di tali parole, in breve tempo si è scatenato il toto nomi. Uno dei più gettonati è quello di Nathalie Caldonazzo, mentre per il momento sembra meno accreditato l’ingresso di Valentina Nalli Augusti, ovvero l’ex di Tommaso Eletti. Per quel che riguarda Maria Monsè ci sarebbero invece maggiori possibilità, così come per Valeria Marini, la quale è reduce dall’intervento ad un occhio per via di un foro maculare.